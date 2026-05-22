‘우창코넥타 기획 파산 의혹’ 김광수 위원장 단식 25일차에 중단···“건강 악화”

우창코넥타 기획 파산 의혹을 주장하며 무기한 단식에 들어갔던 김광수 세종충남지역노조 위원장이 25일차인 22일 건강 문제로 단식을 중단했다.

김 위원장은 우창코넥타 기획파산·집단해고 사태 해결을 촉구하며 100km 도보투쟁과 4시간여의 오체투지 직후 지난달 28일부터 청와대 앞에서 단식에 돌입했다. 이어 이날까지 25일간 단식 농성을 이어왔다.

그러나 장기간 단식으로 탈수와 전해질 불균형, 극심한 두통과 어지럼증, 저혈압 증세가 겹치며 건강 상태가 위험 단계에 이르렀고, 의료진의 권고에 따라 단식을 중단하게 됐다.

김 위원장은 “쓰러져 죽어도 이 자리를 지키겠다”며 단식 지속 의지를 밝혔으나, 의료진은 생명까지 위협받는 상황이라고 판단해 단식을 강제로 중단시켰다.

김 위원장과 함께 단식에 돌입했던 김민정 우창코넥타지회장은 계속해서 단식을 이어갈 예정이다.

세종충남지역노조 관계자는 “노동자가 쓰러져 가는 상황까지 오도록 방치한 정부는 더 이상 침묵과 외면으로 책임을 회피해서는 안 된다”며 “노동부와 정부는 즉각 사태 해결에 나서야 하며, 모베이스 자본 역시 원청으로서 해고노동자들의 고용 문제 해결에 책임 있게 나서야 한다”고 밝혔다.

한편 충남 천안에 있는 우창코넥타는 1996년 설립된 자동차 부품 제조 중견기업이다. 지난 1월 22일 법원의 파산선고에 따라 해고된 노동자들은 매년 흑자를 내던 우창코넥타의 경영 상황이 현대자동차 협력업체인 모베이스(모베이스전자)가 인수한 뒤부터 급격히 나빠지기 시작했다며 ‘기획 파산’ 의혹을 제기하고 있다.