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법무부, 대검에 “스타벅스 관련 현황 보고하라” 지시…‘탱크데이’ 논란 의식한 듯

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본문 요약

법무부가 최근 '탱크데이' 프로모션으로 논란을 빚은 스타벅스 관련 상품의 구매·보유 현황을 파악하라고 대검찰청에 지시했다.

법무부는 22일 "최근 논란이 되는 특정 커피 브랜드와 관련해 해당 상품을 활용한 설문조사, 공모전, 이벤트 등의 현황을 점검하도록 대검에 지시했다"고 밝혔다.

법무부는 대검에 올해 1월부터 현재까지 공식 예산으로 스타벅스의 텀블러나 상품권 기프티콘 등을 구매한 내역과 재고 현황 등을 파악하라고 지시한 것으로 전해졌다.

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법무부, 대검에 “스타벅스 관련 현황 보고하라” 지시…‘탱크데이’ 논란 의식한 듯

입력 2026.05.22 16:43

  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

22일 오후 광주 서구 광천동 신세계백화점 광주점 앞에서 5·18 단체 관계자들이 ‘탱크데이’ 판매 촉진 행사를 연 ‘스타벅스 코리아 규탄’ 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

22일 오후 광주 서구 광천동 신세계백화점 광주점 앞에서 5·18 단체 관계자들이 ‘탱크데이’ 판매 촉진 행사를 연 ‘스타벅스 코리아 규탄’ 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

법무부가 최근 ‘탱크데이’ 프로모션으로 논란을 빚은 스타벅스 관련 상품의 구매·보유 현황을 파악하라고 대검찰청에 지시했다.

법무부는 22일 “최근 논란이 되는 특정 커피 브랜드와 관련해 해당 상품을 활용한 설문조사, 공모전, 이벤트 등의 현황을 점검하도록 대검에 지시했다”고 밝혔다.

법무부는 대검에 올해 1월부터 현재까지 공식 예산으로 스타벅스의 텀블러나 상품권 기프티콘 등을 구매한 내역과 재고 현황 등을 파악하라고 지시한 것으로 전해졌다.

이는 대검이 스타벅스 상품을 기념품이나 경품 등으로 외부에 제공하는 일을 막으려는 조치로 풀이된다. 법무부는 스타벅스 관련 상품 구매자를 징계하려는 게 아니냐는 일각의 추측을 놓고 “전혀 사실이 아니다”라고 했다.

현황 파악 결과 대검이 올해 구매하거나 보유한 스타벅스 관련 상품은 없는 것으로 알려졌다.

스타벅스가 부적절한 프로모션으로 논란을 빚은 이후 공공부문에서도 ‘보이콧’ 움직임이 일고 있다. 윤호중 행정안전부 장관은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “행정안전부를 비롯한 정부 기관들은 그동안 각종 설문조사·공모전·국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다”며 “이번 사안을 계기로 행안부는 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 밝혔다.

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