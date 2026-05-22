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“투자금 돌려받고 싶으면 캄보디아 다녀와야”···사회 초년생 현지 사기조직에 넘긴 일당 실형

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본문 요약

캄보디아에 다녀오면 투자금을 돌려주겠다고 속여 사회 초년생들을 현지 범죄조직에 넘긴 혐의로 기소된 일당이 실형을 선고받았다.

A씨 등은 지난해 8∼9월 두 차례에 걸쳐 자신의 사업에 투자한 C씨 등 2명을 캄보디아 현지 투자 사기 조직에 넘긴 혐의로 기소됐다.

이들은 피해자들에게 숙박 사업에 투자하라고 유도한 뒤 "투자금을 돌려받고 싶으면 캄보디아에 다녀와야 한다"라고 속여 출국시킨 뒤 현지 범죄조직원들에게 인계한 것으로 밝혀졌다.

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“투자금 돌려받고 싶으면 캄보디아 다녀와야”···사회 초년생 현지 사기조직에 넘긴 일당 실형

입력 2026.05.22 16:46

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청주지방법원 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

청주지방법원 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

캄보디아에 다녀오면 투자금을 돌려주겠다고 속여 사회 초년생들을 현지 범죄조직에 넘긴 혐의로 기소된 일당이 실형을 선고받았다.

청주지법 형사22부(한상원 부장판사)는 국외이송유인, 피 유인자 국외이송, 사기 등 혐의로 구속기소 된 A씨(20대)에게 징역 4년 2개월을 선고했다고 22일 밝혔다.

또 공범 B씨 등 2명에게 징역 2년을 선고했다.

A씨 등은 지난해 8∼9월 두 차례에 걸쳐 자신의 사업에 투자한 C씨(20대) 등 2명을 캄보디아 현지 투자 사기 조직에 넘긴 혐의로 기소됐다.

이들은 피해자들에게 숙박 사업에 투자하라고 유도한 뒤 “투자금을 돌려받고 싶으면 캄보디아에 다녀와야 한다”라고 속여 출국시킨 뒤 현지 범죄조직원들에게 인계한 것으로 밝혀졌다.

A씨 등은 단지 대포통장 명의자를 넘겨주는 대가로 조직으로부터 1명당 4000만 원∼5000만 원을 건네받기로 했던 것으로 확인됐다.

A씨 등의 말에 속아 캄보디아로 출국한 피해자들은 무장한 현지 범죄 조직원에 의해 단독주택에 각각 9일, 두 달간 감금됐다가 한국대사관의 도움으로 귀국했다.

재판부는 “피고인들은 피해자 C씨 등 2명이 캄보디아 현지 범죄조직에 의해 상당 기간 감금될 것이라는 사정을 알고도 출국시킨 것으로 보인다”라며 “피해자들이 만약 탈출하지 못했다면 어느 정도의 고통을 추가로 겪었을지 가늠하기 어렵다”라고 밝혔다.

이어 “다만 범행을 인정하고 있고, 벌금형을 초과하는 범죄 전력이 없는 점 등을 참작해 형을 정했다”라고 덧붙였다.

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