‘하정우 도우러 갔나?’···신동욱 “하정우 화이팅” 놓고 한동훈 “황당 ”VS 박민식 “왜곡”

박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보와 무소속 한동훈 후보가 22일 신동욱 국민의힘 수석최고위원이 하정우 더불어민주당 후보와 손을 잡고 “하정우 화이팅”이라고 외친 것을 두고 설전을 벌였다

친한동훈계인 박정훈 의원은 이날 페이스북에 신 최고위원이 박 후보와 함께 찾은 식당에서 하 후보를 만나 악수를 하며 “하정우 화이팅. 신동욱입니다”라고 말하는 영상을 게시했다. 박 의원은 영상과 함께 “하정우 화이팅? 신동욱 이건 뭐지? 이 정도까지 갈 수 있다는 게 ㄷㄷ”이라고 적었다. 배현진 의원도 페이스북에 “장동혁 지도부가 하정우-박민식 단일화 하러 간 줄 오해하겠다”며 “서울로 돌아오시길 바란다”고 썼다.

신 최고위원은 친한계 비판이 나오자 페이스북에 “오늘은 부산 북구갑의 우리당 후보인 박민식 후보를 응원하기 위해 부산 북구 만덕시장을 찾았다”며 “유세 도중 점심식사를 위해 들른 식당에서는 민주당 하정우 후보 일행과 마주쳐 서로 덕담도 주고받았다. 식당 사장님과 함께 기념사진을 찍으며 다 같이 ‘우정식당 화이팅!’을 외쳤다”고 적었다.

한 후보는 페이스북에 “신동욱 의원이 ‘하정우 화이팅’을 ‘우정식당 화이팅’이었다고 물타기까지 한다”며 “한동훈 막으려고 민주당 하정우 돕는 것이 얼마나 황당한 것인지 자기도 아는 것”이라고 적었다. 한 후보는 이 글에 앞서 적은 페이스북 글에서는 “박민식 후보가 당선될 가능성은 없으니, 박민식 후보는 한동훈이 아니라 하정우 민주당 후보와 단일화한 셈”이라고 밝혔다.

박 후보는 페이스북에 “마주치면 인사하는 것이 사람의 도리인데, 그 평범한 인사 한 장면을 단일화로 둔갑시키는 것이 한동훈 측이 말하는 정치냐”라며 “이는 명백한 허위사실 유포이며, 박민식 캠프는 도를 넘는 왜곡과 허위 사실 유포에 대해 법적 대응을 포함한 모든 조치를 검토하겠다”고 썼다.