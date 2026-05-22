경찰, ‘5·18은 북한 지령’ 가짜 신문 작성자 추적·수사 중

경찰이 5·18민주화운동을 두고 ‘북한의 지령을 받은 것이고 폭동’이라는 취지의 허위 사실을 게시한 이들을 추적·수사하고 있다.

경찰청 국가수사본부는 22일 “현재 ‘5·18은 폭동’이라는 다수의 게시글과 생성형 AI를 이용한 것으로 보이는 신문기사 형태의 ‘북한 지령, 간첩 개입’이라는 게시글의 작성자를 추적·수사 중”이라고 밝혔다.

사회관계망서비스(SNS)에는 전날부터 광주 지역 언론사의 제호를 도용해 AI로 제작한 가짜 신문 기사 사진이 유포되고 있다. AI를 이용해 생성한 것으로 추정되는 이 사진에는 지역 일간지 중 하나인 광주일보의 제호와 ‘1980년 5월20일’이라는 기사 발행 날짜가 적혔다.

가짜 기사에는 ‘5·18, 북에서 지령받은 간첩들 무기고 탈취, 계엄군 무차별 공격’이라는 제목이 달렸다. ‘간첩 잔당, 폭도들과 합세해 평화로운 광주를 피로 물들여’라는 내용의 부제도 있다. 모두 허위 사실이다. 5·18민주화운동법에 따라 5·18에 대한 허위 사실을 유포하면 징역 5년 이하의 징역 등에 처할 수 있다.

경찰청은 “최근 온라인을 통해 5·18민주화운동법 위반 행위가 확산되는 것에 대해 사안의 심각성을 엄중하게 인식하고 있다”라며 “SNS 등을 통해 확산되는 5·18 관련 허위사실에 대해 무관용 원칙으로 적극 수사하고 삭제·차단 요청도 병행할 예정”이라고 밝혔다.

경찰청은 또 “5·18민주화운동의 의미가 훼손되지 않도록 경찰은 허위사실 유포에 대해 엄정 대응하겠다”고 했다.