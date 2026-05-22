국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]

불기 2570년 부처님오신날이 이틀 앞으로 다가왔다.

국립중앙박물관은 부처님오신날을 맞아 다양한 불교 전시를 진행한다. 박물관 입구에서 카카오프렌즈 캐릭터 라이언과 춘식이가 반가사유상의 모습을 한 대형 풍선 ‘반가라춘상’도 볼 수 있다. 탑형보관 반가사유상(국보 78호)은 라이언, 삼산관 반가사유상(국보 83호)은 춘식이가 맡았다.

부처님오신날 당일에는 서울 종로구 조계사를 비롯한 각종 절에서 부처님 탄신을 기리는 봉축법요식이 열린다.