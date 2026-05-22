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국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존!

입력 2026.05.22 17:18

부처님오신날을 이틀 앞둔 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에 반가사유상 모습을 한 캐릭터 조형물이 세워져 있다. 정효진 기자

부처님오신날을 이틀 앞둔 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에 반가사유상 모습을 한 캐릭터 조형물이 세워져 있다. 정효진 기자

부처님오신날을 이틀 앞둔 22일 서울 종로구 조계사에서 관계자가 연등을 달고 있다. 정효진 기자

부처님오신날을 이틀 앞둔 22일 서울 종로구 조계사에서 관계자가 연등을 달고 있다. 정효진 기자

불기 2570년 부처님오신날이 이틀 앞으로 다가왔다.

국립중앙박물관은 부처님오신날을 맞아 다양한 불교 전시를 진행한다. 박물관 입구에서 카카오프렌즈 캐릭터 라이언과 춘식이가 반가사유상의 모습을 한 대형 풍선 ‘반가라춘상’도 볼 수 있다. 탑형보관 반가사유상(국보 78호)은 라이언, 삼산관 반가사유상(국보 83호)은 춘식이가 맡았다.

부처님오신날 당일에는 서울 종로구 조계사를 비롯한 각종 절에서 부처님 탄신을 기리는 봉축법요식이 열린다.

22일 서울 용산구 국립중앙박물관을 방문한 한 외국인이 반가사유상 포즈를 따라하고 있다.

22일 서울 용산구 국립중앙박물관을 방문한 한 외국인이 반가사유상 포즈를 따라하고 있다.

국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
22일 서울 종로구 조계사에서 관계자가 연등을 다는 것을 방문객들이 지켜보고 있다.

22일 서울 종로구 조계사에서 관계자가 연등을 다는 것을 방문객들이 지켜보고 있다.

국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
국보급 라이언과 춘식이, 천상천하유아독존! [정동길 옆 사진관]
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