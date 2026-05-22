5파전 평택을 ‘단일화’ 질문에 유의동·황교안·조국 ‘O’…김용남·김재연 ‘X’

6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 유의동 국민의힘·황교안 자유와혁신 후보가 22일 후보 단일화에 대해 “보수는 뭉쳐야 한다”며 긍정적인 취지로 답했다. 범여권 후보 중 조국 조국혁신당 후보는 단일화 가능성을 열어뒀지만, 김용남 더불어민주당·김재연 진보당 후보는 완주 의사를 밝혔다.

유 후보는 이날 경기 평택시 팽성국제교류센터에서 열린 토론회에서 ‘진보 또는 보수 진영 당선이 어려우면 후보 단일화를 하겠느냐’는 사회자 질문에 “정당은 선거에서 승리하는 것이 최우선 목표”라며 “그 부분(단일화)에 대해서 당에서 요구한다면 거절하기가 어렵다고 본다”고 말했다.

황 후보는 “승리를 위해 모든 것을 다하겠다”며 “다만 승리할 수 없는 단일화는 안 된다”고 말했다. 황 후보는 “우리가 반드시 이길 수 있는 길들을 찾아내 가야 된다”며 “보수는 함께 뭉쳐야 된다”고 말했다.두 후보는 모두 단일화 의사를 묻는 O·X 손팻말 중 O를 들었다.

범여권 후보 간 의견은 엇갈렸다. 김용남 후보는 “정당을 달리한다는 것은 지향하는 목표물이 다른 것”이라며 “각 정당 후보들이 끝까지 완주해서 유권자들의 판단을 받아보는 것이 원칙이고 저도 그렇게 할 생각”이라고 말했다. 김재연 후보도 “진보당의 대표로서 이곳 평택에서만큼은 진보당의 명예와 명운을 걸고 끝까지 완주하고 싶다”고 말했다.

반면 조 후보는 단일화에 대해 “내란 세력 정당이 다시 국회로 돌아오는 상황이 발생할 위험이 있으면 국민이 단일화를 명령할 것이라고 본다”며 “저는 그 명령에 따를 것”이라고 말했다. 세 후보 중 조 후보만 O를 들었다.