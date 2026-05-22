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검찰 “전광훈, 보다 엄격한 주거지 제한 필요”…법원 “출국금지 풀리면 도망 염려 재검토할 수도”

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검찰이 서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사에 대해 "보석 조건 위반 가능성이 있다"며 법원에 보석 조건을 강화해달라고 요청했다.

이어 "법원이 보석을 허가하면서 정범들과의 소통을 금지했는데 피고인의 행위는 해당 조건을 위반했을 가능성이 있다"고 말했다.

검찰은 또한 "피고인은 현재 출국금지 처분에 대한 취소소송을 제기한 상태"라며 "해외 출국이 이뤄질 경우 주거지 제한 등 기존 보석 조건 자체를 위반하게 되는 만큼 보다 엄격한 주거지 제한이 필요하다"고 했다.

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검찰 “전광훈, 보다 엄격한 주거지 제한 필요”…법원 “출국금지 풀리면 도망 염려 재검토할 수도”

입력 2026.05.22 17:40

사랑제일교회 전광훈 목사가 11일 서울 성북구 사랑제일교회에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

사랑제일교회 전광훈 목사가 11일 서울 성북구 사랑제일교회에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

검찰이 서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사에 대해 “보석 조건 위반 가능성이 있다”며 법원에 보석 조건을 강화해달라고 요청했다.

서울서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 22일 전 목사의 특수건조물침입교사 등 혐의 사건의 세번째 공판을 열고 증인신문을 진행했다.

검찰은 “피고인이 보석 석방 직후부터 여러 차례 집회에 참석해 공소사실(서부지법 난동 사태)이 정당하다는 취지로 발언하고 있다”며 “이는 정범들에게 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다”고 밝혔다. 이어 “법원이 보석을 허가하면서 정범들과의 소통을 금지했는데 피고인의 행위는 해당 조건을 위반했을 가능성이 있다”고 말했다.

검찰은 또한 “피고인은 현재 출국금지 처분에 대한 취소소송을 제기한 상태”라며 “해외 출국이 이뤄질 경우 주거지 제한 등 기존 보석 조건 자체를 위반하게 되는 만큼 보다 엄격한 주거지 제한이 필요하다”고 했다.

이에 박 판사는 “보석 결정은 출국금지 조치로 인해 피고인이 해외로 나갈 수 없다는 전제 아래 이뤄진 것”이라며 “출국금지 처분의 효력이 정지된다면 도주 우려를 다시 검토할 수 있다”고 말했다. 전 목사 측 변호인은 “재판 청구권을 행사하는 것이 어떻게 보석 조건 위반이 되는지 이해하기 어렵다”고 반박했다.

법원이 보석 조건을 다시 정할 경우 전 목사가 공언해온 미국 방문 계획에도 차질이 생길 가능성이 있다. 전 목사는 이날 재판에 앞서 취재진과 만나 “트럼프를 키워낸 폴라 와이스를 만나면, 트럼프도 자동으로 만날 수 있게 된다”며 방미 계획을 재차 언급했다.

전 목사는 지난해 1월19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서울서부지법에 난입해 집기를 파손하고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 구속 기소됐다.

서부지법은 지난달 7일 전 목사가 대중적으로 널리 알려진 인물이라 도주 우려가 크지 않고, 해외 도피 가능성 역시 출국금지 조치로 통제할 수 있다는 점 등을 들어 보석 청구를 인용했다. 당시 법원은 사건 관계자 접촉 금지와 주거지 제한 등을 조건으로 내걸었다.

전 목사는 보석 석방 이후에도 보수 성향 집회에 여러 차례 참석해 자신의 혐의를 부인하거나 “윤석열 대통령이 복귀할 것”, “6월6일 1000만명이 집회에 모이면 이재명 대통령이 하야할 것” 등의 발언을 하고 있다.

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