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미 해군장관 대행 “이란전 때문에 대만 무기 판매 일시 중단”

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본문 요약

미국 해군 고위 관계자가 이란 전쟁 수행에 필요한 군사물자 확보를 이유로 대만에 대한 무기 판매를 일시 중단했다고 밝혔다.

이는 무기 판매 지연 배경으로 중국과의 외교 문제를 시사했던 트럼프 대통령의 발언과는 달리 이란 전쟁 대응에 따른 군수물자 수급 문제를 직접 거론한 것이다.

앞서 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 이후 대만 무기 판매 문제와 관련해 "승인할 수도, 안 할 수도 있다"며 "현재 일시 보류 중"이라고 말했다.

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미 해군장관 대행 “이란전 때문에 대만 무기 판매 일시 중단”

입력 2026.05.22 17:44

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

헝 카오 미 해군장관 대행. UPI연합뉴스

헝 카오 미 해군장관 대행. UPI연합뉴스

미국 해군 고위 관계자가 이란 전쟁 수행에 필요한 군사물자 확보를 이유로 대만에 대한 무기 판매를 일시 중단했다고 밝혔다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 무기를 판매할지 여부를 중국과의 협상 카드로 활용할 수 있음을 시사한 것과는 결이 다른 것이어서 주목된다.

22일(현지시간) AFP통신에 따르면 헝 카오 미 해군장관 대행은 전날 의회 청문회에서 140억달러(약 21조원) 규모의 대만에 대한 무기 판매 계획과 관련한 질문에 “현재 (대이란) ‘장대한 분노’ 작전에 필요한 군수품을 확보하기 위해 잠시 중단된 상태”라고 말했다.

그는 이어 “충분한 물자를 보유하고 있는지 점검하는 중”이라며 “이후 행정부가 필요하다고 판단할 경우 대외군사판매가 재개될 것”이라고 설명했다.

이는 무기 판매 지연 배경으로 중국과의 외교 문제를 시사했던 트럼프 대통령의 발언과는 달리 이란 전쟁 대응에 따른 군수물자 수급 문제를 직접 거론한 것이다.

앞서 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 이후 대만 무기 판매 문제와 관련해 “승인할 수도, 안 할 수도 있다”며 “현재 일시 보류 중”이라고 말했다. 이어 “그것은 우리에게 매우 좋은 협상칩”이라고 언급했다.

해당 발언은 대만 무기 판매 문제를 중국과 협의하지 않는다는 기존 미국 원칙을 흔드는 것 아니냐는 논란을 불렀다.

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