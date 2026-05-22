‘대군부인’ 후폭풍…논란의 “천세” 장면 삭제·팝업스토어도 조기 종료

MBC가 역사 왜곡 논란을 빚은 드라마 <21세기 대군부인>의 즉위식 장면을 삭제하기로 했다. 드라마 팝업스토어도 조기 종료한다.

22일 MBC는 드라마 11회에 포함됐던 이안대군(변우석)의 즉위식 장면과 관련해 “해당 장면을 삭제할 예정”이라고 밝혔다. 앞서 제작진은 논란이 불거진 직후 오디오와 자막 수정 방침을 밝힌 바 있으나, 비판 여론이 커지자 결국 장면 자체를 삭제하기로 했다. 다만 반영이 완료되기까지는 수일이 걸릴 예정이다.

드라마 팝업 스토어 운영도 조기 종료한다. MBC는 지난 19일 드라마 속 의상과 소품을 전시하고, 관련 상품을 파는 팝업스토어를 오픈했다. 팝업스토어는 당초 이달 28일까지 운영할 예정이었으나 계획보다 사흘 앞당겨 25일 마무리하게 됐다.

상품 판매는 23일까지 진행되며, 24∼25일은 공간 전시만 운영된다.

지난 16일 종영한 <21세기 대군부인>은 15일 방송된 11화 속 이안대군이 왕위에 오르는 즉위식에서 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관 대신 제후국(제후가 다스리는 나라)에서 사용하던 구류면류관을 착용하고, 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외쳐 역사 왜곡 논란에 휩싸였다.

이에 제작진은 공식 입장을 내고 “조선의 예법이 역사 속에서 변화해 온 과정을 세심히 살피지 못했다”며 고개를 숙였다. 논란이 커지자 주연 아이유와 변우석에 이어 박준화 감독과 유지원 작가가 잇따라 사과했지만 후폭풍은 계속되고 있다.

<21세기 대군부인>이 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)의 2025년 ‘OTT특화 콘텐츠 제작지원(IP확보형)’ 드라마 장편 부문 최종 선정작으로 제작비를 지원받은 사실이 알려지면서 지원금 환수 가능성도 제기되고 있다. 콘진원 측은 현재 규정 위반이 있는지 검토 중인 것으로 전해졌다.