경향신문 경제부 기자들이 쓰는 [경제뭔데] 코너입니다. 한 주간 일어난 경제 관련 뉴스를 쉽고 재미있게 풀어서 전해드립니다.

아무것도 하지 않으면 아무 일도 생기지 않는다고 하죠. 이 말을 노후 대비 수단 중 하나인 퇴직연금에 적용해보면 어떨까요. 금융감독원과 고용노동부에 따르면 지난해 퇴직연금 가입자 중 절반은 2%대 수익률을 기록했습니다.

어쨌든 수익을 냈으니 괜찮은 걸까요?

지난해 물가 상승률(2.1%)을 고려하면 간신히 마이너스를 면한 수준이라고도 볼 수 있습니다. 금감원은 이에 대해 “자산 운용에 실패했다기보다 처음부터 시도하지 않은 결과”라고 분석했습니다.

퇴직연금 운용에 관심을 갖지 않고 아무것도 하지 않는다면 아무 일도 생기지 않는 게 아니라, 자신도 모르게 손실을 볼 수도 있다는 이야기입니다. 먼저 퇴직연금 운용 방식에 따라 가입자 간 수익률 등 격차가 얼마나 벌어지는지부터 살펴보겠습니다.

실적배당형 성과, 원금보장형의 5배

최근 발표된 ‘2025년 우리나라 퇴직연금 투자 백서’를 보면, 지난해 퇴직연금 연간 수익률은 6.47%로 2005년 퇴직연금 제도 도입 이후 가장 높았습니다.

여기에선 운용 방법별로 수익률 편차가 큽니다. 펀드 등 실적배당형(16.80%)의 수익률이 예금 같은 원리금보장형(3.09%)보다 5배 이상 높았기 때문입니다.

수익률 상·하위 10% 가입자의 퇴직연금 운용 방식을 비교해보니, 상위 10%는 실적배당형에 전체 적립금의 84%를 투자한 반면, 하위 10%는 거꾸로 원리금보장형에 74%를 넣었습니다.

퇴직연금은 제도 특성상 은퇴 시점까지 장기간 운용해야 합니다. 어떤 방식을 택하느냐에 따라 수령액 규모도 큰 차이를 보입니다.

금감원이 자산 배분을 적극적으로 한 실제 연기금 포트폴리오 A와 원리금보장형으로 이뤄진 퇴직연금 포트폴리오 B를 비교한 결과, 매년 1000만원씩 20년(2006~2025년) 동안 총 2억원을 납입했을 경우 A(약 4억3000만원)와 B(약 2억7000만원)의 최종 수령액은 1억6000만원까지 벌어졌습니다.

중요한 건 첫째도 복리, 둘째도 복리

전문가들은 퇴직연금의 과세 이연에 따른 복리 효과를 적극적으로 활용해야 한다고 조언했습니다. 퇴직연금은 연금 수령 단계에서 과세가 이뤄집니다.

양승현 하나은행 여의도금융센터지점 PB팀장은 “일반 계좌로 해외 투자를 하면 양도소득세(22%) 등이 붙는데 퇴직연금 계좌에서 해외 주식을 하면 55세 이후 퇴직할 때부터 세금이 나가고 연금소득세(5.5%)가 적용된다”고 말했습니다.

이어 “국내 주식은 일반 계좌로 해외 주식은 퇴직연금 계좌로 자연스럽게 분산 투자를 하면서 과세 이연과 연금소득세로 절세하는 것을 적극 추천한다”고 조언했습니다.

그래서 지금 필요한 건 ‘시도’입니다. 전문가들은 무조건 원금보장형만 택할 게 아니라 위험·안전 자산을 적절히 배분해 수익률을 높여보려고 ‘시도’해보라고 조언합니다. 구체적으로는 특정 분야가 아닌 시장의 성장 가능성을 보고 지수를 추종하는 펀드 등에 투자하는 것을 추천한다는 의견도 나왔습니다.

김현수 우리은행 TCW 청담 PB지점장은 “노후 자금이기에 안전하게 운용해야 하는 것은 맞지만 수익률이 실제 물가 상승률보다 못한 결과가 나올 수 있다”며 “실적배당형이더라도 자신이 어떻게 운영되는 상품에 투자하려는 것인지 이해하고 있다면 괜찮다”고 말했습니다.

그러면서 “국·내외 증시의 지수를 따라가는 상품에 투자할 것을 실제 고객들에게도 추천하고 있다”고 전했습니다.

자산을 어떻게 배분하는 것이 좋은 선택인지 헷갈리고 이를 고민할 시간적 여유가 없다면 생애주기펀드(TDF)를 이용하는 것도 방법입니다.

TDF는 젊을 때 위험자산 비중을 높여 수익을 추구하고, 은퇴가 다가오면 안전 자산 비중을 높이는 등 생애주기에 따라 자산 비중을 자동으로 조절해주는 상품입니다. 지난해 TDF 연간 수익률은 13.7%로 퇴직연금보다 2배 높았습니다.