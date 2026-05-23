“대통… 아니 선생님?” 한마디에 웃음 터졌다···복지부 50초짜리 정책 홍보 영상이 화제 된 이유

“살다 살다 정부 홍보물 보고 빵 터지긴 처음이다” “이거 기획한 공무원 보너스 줘야 할 듯” “국무회의 보고 왔어요. 너무 웃겨요”.

보건복지부가 만든 50초짜리 정책 홍보 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 딱딱한 업무 소개 대신, 이재명 대통령을 흉내 낸 개그맨 안윤상씨의 성대모사와 인공지능(AI)으로 구현한 정은경 보건복지부 장관 목소리를 앞세워 ‘상담전화 콩트’ 형식으로 정책을 풀어낸 점이 웃음 포인트가 됐다. 지난 20일 국무회의에서 이 영상을 본 이 대통령 역시 웃음을 터뜨렸다.

영상은 안씨가 이 대통령 특유의 말투를 흉내 내며 복지부 상담콜센터에 전화를 거는 장면으로 시작한다. “아이 키우는 국민들 입장에선 매달 지출이 상당히 큰데 국가가 좀 더 책임져야 하지 않겠습니까?” “당장 오늘 먹을 게 급한 분들은 어떡할 거에요?” “퇴원한 어르신이 집에서 혼자 지내야 한다면요?”라고 묻는다. 이에 상담원으로 분한 ‘AI 정 장관’이 특유의 차분한 목소리로 “그래서 이번에 아동수당도 13세까지 단계적으로 확대됩니다” “그런 분들을 위해 ‘그냥드림’이 있습니다” “그래서 통합돌봄이 시작됐습니다”라고 각각 답한다.

실제로 이는 복지부가 올해 역점을 두고 추진 중인 핵심 현안들이다. 아동수당, 그냥드림, 통합돌봄처럼 복잡한 정책을 짧고 직관적으로 알렸다는 평가가 나온다.

영상은 깐깐한 질문 공세에 수상함을 눈치챈 정 장관이 “저 혹시… 대통령님이세요?”라고 묻자, 안씨가 본인 얼굴을 드러내며 “복지가 굉장히 궁금한 일반 국민 중 한 사람입니다”라고 능청스럽게 얼버무리는 장면으로 마지막까지 웃음 포인트를 놓치지 않았다.

딱딱한 정책 홍보를 콩트처럼 풀어낸 방식에 누리꾼들 반응도 뜨겁다. 특히 이 대통령이 국무회의 도중 본인 성대모사가 담긴 영상을 보고 파안대소했다는 일화가 알려지며 화제성에 기름을 부었다. 엄숙한 국무회의 자리에서 자신을 패러디한 영상을 불쾌한 기색 없이 유쾌하게 받아들였다는 소식이 호기심을 자극하며 영상 조회수도 덩달아 늘고 있는 것이다. 누리꾼들은 “기존 관급 영상 특유의 작위적이고 오글거리는 느낌이 없어 끝까지 보게 된다” “어려운 정책이 콩트 덕분에 귀에 쏙쏙 박힌다”며 호평을 아끼지 않았다.

직접 목소리 연기에 나선 안씨 역시 복지부 영상에 “뜻깊은 영상에 참여해 매우 기쁘고 뿌듯하다. 항상 국민을 위해 애써주시는 공무원 여러분께 진심 어린 감사를 전한다”는 댓글을 남기며 훈훈함을 더했다.

파격적인 홍보물을 기획한 문기훈 복지부 주무관은 기자와의 통화에서 “국무회의에서 타 부처들이 성과를 나열하는 식의 영상을 틀길래 ‘우리가 분위기 파악을 잘못했나’ 싶었다”며 “성대모사가 자칫 기분 나쁘게 들릴 수도 있는데, 다행히 대통령께서 유쾌하게 받아주셔서 기분이 무척 좋았다”고 말했다. 그러면서 “기획 단계부터 믿고 지원해준 대변인실과 흔쾌히 참여해준 안윤상씨 덕분에 영상을 만들 수 있었다”고 덧붙였다.

복지부는 재미있는 콘셉트를 빌린 ‘정책 홍보물’ 2탄을 기획 중이다.