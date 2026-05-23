창간 80주년 경향신문

‘그늘로, 그늘로’…다시 찾아온 초여름 더위

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 한낮 기온이 27도까지 오르며 초여름 더위가 찾아온 22일 시민들은 자연스럽게 그늘 속으로 찾아들었다.

광화문광장을 찾은 내외국인들은 광장에 조성된 나무숲 그늘에서 뙤약볕을 피했다.

경찰은 작은 그늘막 아래서 광장을 지켜봤다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘그늘로, 그늘로’…다시 찾아온 초여름 더위

입력 2026.05.23 07:00

  • 강윤중 기자

  • 기사를 재생 중이에요

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 한 외국인이 그늘 속에서 땡볕을 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 한 외국인이 그늘 속에서 땡볕을 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

서울 한낮 기온이 27도까지 오르며 초여름 더위가 찾아온 22일 시민들은 자연스럽게 그늘 속으로 찾아들었다.

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 내외국인들이 광장 나무숲 아래서 더위를 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 내외국인들이 광장 나무숲 아래서 더위를 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

광화문광장을 찾은 내외국인들은 광장에 조성된 나무숲 그늘에서 뙤약볕을 피했다. 경찰은 작은 그늘막 아래서 광장을 지켜봤다. 이날 단식농성에 나선 노동자들도 우산 속에 몸을 감춰야 했다.

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 경찰이 그늘막 아래서 뙤약볕을 피한 채 근무하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 경찰이 그늘막 아래서 뙤약볕을 피한 채 근무하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 노동자들이 농성을 벌이고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 광화문광장에서 노동자들이 농성을 벌이고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

청계천 일대도 마찬가지였다. 한낮 태양이 작열하는 동안 다리 아래는 그야말로 ‘명당’이었다. 물에 발을 담그거나, 한가로이 책을 펼쳐 든 시민들이 눈에 띄었다. 흐르는 물소리가 시원함을 한층 더하고 있었다.

초여름 더위를 보인 22일 서울 청계천 다리 아래서 시민들이 뙤약볕을 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 청계천 다리 아래서 시민들이 뙤약볕을 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

초여름 더위를 보인 22일 시민들이 서울 청계천에서 더위를 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

초여름 더위를 보인 22일 시민들이 서울 청계천에서 더위를 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

초여름 더위를 보인 22일 서울 청계천 다리 아래서 한 시민이 책을 읽고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 청계천 다리 아래서 한 시민이 책을 읽고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

저녁이 되면 ‘핫플’이 되는 여의도 한강공원을 일찌감치 찾은 시민들이 마포대교 밑에 자리를 잡았다. 강바람이 쓸고 지나갈 때마다 “아~, 시원해”하는 탄성이 터져 나왔다.

초여름 더위를 보인 22일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 마포대교 아래서 더위를 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 마포대교 아래서 더위를 피하고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

초여름 더위를 보인 22일 서울 여의도 한강공원을 찾은 한 시민이 뙤약볕에 손차양을 만들고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 여의도 한강공원을 찾은 한 시민이 뙤약볕에 손차양을 만들고 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

기상청은 토요일인 23일부터 부처님 오신 날 대체 공휴일인 25일까지 이어지는 사흘 연휴에는 대체로 야외활동하기에 무난한 날씨가 이어지겠고, 연휴가 끝난 26일에는 남서쪽에서 저기압이 다가와 전국에 다시 비가 내리면서 기온이 떨어지겠다고 밝혔다.

초여름 더위를 보인 22일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 나무 아래 그늘에 앉아 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자 사진 크게보기

초여름 더위를 보인 22일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 나무 아래 그늘에 앉아 있다. 2026.5.22. 강윤중 기자

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글