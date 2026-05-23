미 영주권 신청, 까다로워진다···“본국 돌아가서 해야”

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 영주권 신청을 본국에서만 가능하도록 규정을 바꾸기로 했다. 다른 합법 비자로 미국에 체류하다가 영주권 취득 절차를 밟는 경우는 매우 제한적으로만 허용하기로 했다. 영주권 신청을 위해 본국에 돌아갔다가 미국에 다시 돌아오지 못하는 사례가 속출할 것이란 전망이 나온다.

미 이민국(USCIS)은 22일(현지시간) 외국인이 미국 영주권을 신청할 때 미국 밖에서 하도록 하는 방침을 발표했다. 이민국은 “앞으로 미국에 일시적으로 체류 중이며 영주권(그린카드)을 원하는 외국인은 특별한 사정이 없는한 본국으로 돌아가 신청해야 한다”고 밝혔다.

특히 “학생, 임시 취업자, 관광객 등 비이민 비자 소지자는 특정 목적으로 단기 체류하는 것으로 간주된다”며 “이들의 체류가 영주권 신청의 첫 단계로 기능해서는 안 된다”고 강조했다. 그러면서 제도 변경으로 “제한된 USCIS 자원을 범죄 피해자 및 인신매매 피해자 비자, 귀화 신청 등 다른 우선 사업에 집중할 수 있게 할 것”이라고 밝혔다.

이에 따라 미국 영주권을 얻으려는 대다수 외국인들은 본국의 미국 대사관에서 신청 절차르 밟아야 한다. 미국 내 영주권 신청은 ‘특별한 사정이 있는 경우’로 제한된다.

미국 정부의 영주권 신청 제도 변경은 학생비자나 관광비자 등으로 미국에 입국해 체류했다가 혼인, 취업 등을 이유로 영주권 신청 절차를 밟는 외국인들을 겨냥한 것으로 보인다. 미국은 매년 100만건이 넘는 영주권을 발급하고 있는데, 신청자의 절반이 이미 미국에 거주 중인 것으로 알려졌다.

본국으로 돌아가 미국 영주권 신청을 밟을 경우 소요 시간이 길어질 수 있다는 관측이 나온다. 미국 시민권자인 가정을 이룬 상태에서 영주권 신청을 하는 이들의 경우 가족과 상당 시간 떨어져 지내야 하는 상황이 될 수도 있다. 트럼프의 강경 이민 기조로 인해 영주권을 신청하러 본국에 돌아갔다가 미국에 다시 입국하지 못하는 사례가 급증할 수도 있다.

워싱턴포스트(WP)는 트럼프 행정부가 여행 금지 조치를 한 국가나 이민 비자 발급을 중단한 국가의 국민이라면 사실상 미국에 돌아오기 어려울 것으로 내다봤다.