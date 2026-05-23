스페이스X, ‘인류 최대·최강 발사체’ 스타십 12차 시험 발사

미국 민간우주기업 스페이스X가 자신들이 개발한 인류 최대·최강 발사체 ‘스타십’을 12번째 시험 발사했다.
이날 스페이스X는 텍사스주 스타베이스 발사장에서 22일 오후 5시30분(현지시간) 스타십을 발사했다고 밝혔다. 발사 장면은 인터넷을 통해 생중계됐다.
이날 스타십은 발사 뒤 2분25초 만에 1단 로켓 ‘슈퍼헤비’가 2단 로켓 ‘스타십 우주선’에서 분리됐다.
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입력 2026.05.23 07:39
수정 2026.05.23 07:44펼치기/접기
미국 민간우주기업 스페이스X가 자신들이 개발한 인류 최대·최강 발사체 ‘스타십’을 12번째 시험 발사했다.
이날 스페이스X는 텍사스주 스타베이스 발사장에서 22일 오후 5시30분(현지시간) 스타십을 발사했다고 밝혔다. 발사 장면은 인터넷을 통해 생중계됐다.
이날 스타십은 발사 뒤 2분25초 만에 1단 로켓 ‘슈퍼헤비’가 2단 로켓 ‘스타십 우주선’에서 분리됐다.
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