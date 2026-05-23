이스라엘 구금 가자구호 선단 활동가들 “최소 15건 성폭행 신고”

이스라엘 당국에 체포됐다가 추방된 가자지구 구호선단 활동가들 가운데 최소 15명이 성폭행을 당했다는 주장이 나오면서 파장이 커지고 있다. 이탈리아 검찰은 이스라엘군의 납치 혐의에 더해 고문·성폭력에 대한 수사에 착수했고, 독일·프랑스 등 유럽 각국도 자국민 피해 상황을 확인하며 이스라엘 측에 해명을 요구했다. 이스라엘 교정 당국은 의혹을 전면 부인하고 있다.

가자지구 구호선단 ‘글로벌 수무드 플로틸라’(Global Sumud Flotilla)는 텔레그램을 통해 “강간을 포함해 최소 15건의 성폭력 피해 사례가 있었다”면서 “활동가들은 근거리에서 고무탄을 맞았고, 수십 명의 뼈가 부러졌다”고 밝혔다고 로이터통신이 22일(현지시간) 보도했다. 구호선단은 “전 세계의 시선이 우리 참가자들의 고통에 쏠려 있지만, 이것이 이스라엘이 팔레스타인 수감자들에게 매일 가하는 잔혹함의 극히 일부분에 불과하다”고도 밝혔다.

구호선단에 참여했던 이탈리아의 경제학자 루카 포지는 로마에 귀국한 뒤 로이터와 만나 “옷이 벗겨진 채 땅에 내던져지고 발에 차였다”며 “많은 사람이 테이저건을 맞았고 일부는 성폭력 피해를 봤으며 변호사 접견도 제한됐다”고 말했다.

로마 검찰은 귀국한 활동가들을 상대로 피해 진술을 청취할 예정이다. 이탈리아 안사 통신은 검찰이 이스라엘 군을 상대로 납치 외에도 고문, 성폭력 혐의를 적용하는 방안도 검토하고 있다고 이탈리아 안사통신은 전했다.

프랑스 국적 활동가 37명의 귀국 지원을 맡은 사브리나 샤리크도 일부 참가자들이 강간을 포함한 성폭력 피해에 대해 구체적으로 진술했다고 전했다.

독일 외무부도 “제기된 의혹 중 일부는 중대하기 때문에 당연히 철저한 설명을 요구한다”고 강조했다.

하지만 이스라엘 교정 당국은 대변인 성명을 통해 “제기된 혐의는 거짓이며, 사실적 근거가 전혀 없다”며 의혹을 전면 부인했다. 이스라엘 교정 당국은 “법에 따라 모든 재소자와 수감자는 그들의 기본권을 존중하고 전문 교육을 받은 교도 인력의 감독 아래 관리되고 있다”며 “의료 조치 역시 보건부 지침과 의료진 판단에 따라 제공됐다”고 밝혔다.

이스라엘군은 최근 가자지구 해상 봉쇄에 항의하고 구호물자를 전달하기 위해 튀르키예 인근에서 출항한 구호선단 선박 50척을 국제수역에서 저지하고 활동가 430여명을 체포했다가, 논란이 커지자 이들을 모두 추방했다.

한국 국적 활동가 김아현씨(해초)와 김동현씨도 가자지구 구호선단에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐다 석방됐다. 이들은 22일 오전 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 이스라엘 군에 의한 폭행 사례가 있었다고 증언했다.