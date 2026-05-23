불안을 누르고 돌리고 문지른다…어른들의 안정템, 피짓 토이

한때 초등학생들의 장난감으로만 통하던 ‘피짓 토이(Fidget Toy)’가 이제는 성인들의 일상형 힐링 아이템으로 자리 잡고 있다. 손끝으로 만지작거리며 긴장과 불안을 달래는 것은 물론, 액세서리처럼 몸에 걸치거나 책상 위 오브제로 두는 식이다.



손으로 무언가를 반복해서 만지며 안정감을 얻는 문화는 낯설지 않다. 1980~1990년대생에게는 일명 ‘뽁뽁이’로 불리던 에어캡이 대표적이다. 지루하거나 초조한 순간이면 사람들은 손끝으로 작은 공기 방울을 하나씩 터뜨리며 묘한 해방감과 심리적 안정을 느끼곤 했다. 샤프펜슬을 무의식적으로 계속 딸깍거리던 버릇 역시 같은 맥락의 행동이었다.



달라진 건 이런 ‘손버릇’이 하나의 시장으로 설계되기 시작했다는 점이다. 특히 최근에는 ‘장난감처럼 보이지 않는 피짓’이 핵심 키워드로 떠오른다. 알록달록한 플라스틱 대신 실버와 골드, 무광 스테인리스, 세라믹 같은 미니멀 소재가 중심이 됐다. 피짓 토이가 단순 장난감을 넘어 라이프스타일 영역으로 이동하고 있다는 의미다.



스피너링·스트레스볼·워리스톤 등

손끝으로 만지며 안정감 얻는 용품

힐링 콘텐츠 각광…2030 중심 확산

디지털 자극 넘치는 환경에 피로감

아날로그 ‘손맛’으로 치유 움직임

대표적인 사례는 ‘피짓링(Fidget Ring)’이다. ‘스피너링’ ‘불안 반지’ 등으로도 불리는 이 아이템은 겉으로 보면 일반 반지와 크게 다르지 않지만 링 일부가 돌아가거나 작은 비즈가 움직이도록 설계됐다. 회의 중 손가락으로 무심하게 돌리거나 이동 중 반복해서 만질 수 있어 직장인들 사이에서 관심을 끌고 있다.



‘말랑이’와 ‘스퀴시’도 이제는 ‘스트레스 볼(Stress Ball)’이라는 이름으로 다시 주목받고 있다. 블랙핑크 로제는 “불안할 때마다 주의를 다른 곳으로 돌릴 수 있어 꼭 갖고 다닌다”고 말했고, 에스파 카리나 역시 “스트레스 받을 때 만지고 있으면 기분이 좋아진다”고 언급했다. 디자인 또한 달라지고 있다. 베이지·그레이·반투명 계열처럼 인테리어 소품을 닮은 제품이 늘었고, 가방에 다는 키링이나 데스크 오브제 형태로도 확장되는 추세다. 눌렸다가 천천히 복원되는 움직임, 반복적인 압박에서 오는 감각 자극 자체가 중요한 매력 요소로 꼽힌다. 여기에 ASMR 콘텐츠까지 더해지며 ‘멍 때리기용 힐링 콘텐츠’로 영역을 넓히고 있다.



이외에도 눈에 띄는 아이템은 ‘워리스톤(Worry Stone)’이다. 가운데 홈이 파인 작은 돌 형태의 오브제로, 엄지손가락으로 표면을 반복해서 문지르는 방식으로 사용한다. 고대 그리스 등에서 쓰이던 민간 안정 도구에서 유래한 것으로 알려졌으며, 근래에는 2030세대를 중심으로 틱톡과 핀터레스트를 통해 다시 확산되고 있다. 점토와 레진으로 자신만의 워리스톤을 직접 만들 수 있는 공방이 등장했고, 완성품을 ‘오늘의 안정템’처럼 인증하는 문화도 생겨나는 모습이다.



업계는 이 흐름이 단순 장난감 유행을 넘어 하나의 감각 소비 시장으로 이어질 가능성에 주목한다. 해외 플랫폼에서는 이미 ‘데스크 피짓(Desk Fidget)’ 카테고리가 따로 생겨났고, 패션업계 역시 ‘만지는 액세서리’에 관심을 보이고 있다. 국내 한 문구업계 관계자는 “피짓링이나 워리스톤 같은 제품은 가격 부담이 비교적 낮고 일상에 자연스럽게 녹아든다는 점에서 패션·문구·오브제 시장 전반으로 계속 확장될 가능성이 크다”고 내다봤다.



전문가들은 이런 피짓 토이 열풍의 배경으로 디지털 피로감을 꼽는다. 현대인들은 온종일 스마트폰 알림과 쇼트폼 콘텐츠, 실시간 메신저 속 자극에 노출된다. 끊임없이 자극이 쏟아지는 환경 속에서 집중력은 짧아지고 감정 피로는 커진다. 화면 중심 생활이 길어질수록 오히려 손으로 직접 만지고 느끼는 아날로그 감각에 대한 욕구가 커진다는 설명이다.



힐링을 소비하는 방식 자체가 달라졌다는 분석도 나온다. 과거 웰니스 트렌드가 요가와 명상, 호캉스처럼 시간을 길게 들이는 형태였다면 요즘에는 훨씬 짧고 즉각적인 감각 자극 중심으로 이동하고 있다는 것이다. 뜨개질과 컬러링북, 점토 공예처럼 손을 반복적으로 사용하는 취미가 다시 인기를 끄는 것도 유사한 흐름으로 해석된다.



이석진 심리상담전문가는 “실제로 반복적인 촉각 행동은 순간적으로 긴장을 분산시키고 감각에 집중하게 만드는 효과가 있다”고 설명했다. 다만 이는 근본적인 스트레스 원인을 해결하는 방법은 아니기에 “과도한 의존보다 일시적인 환기용 도구로 활용하는 것이 바람직하다”고 조언했다.

