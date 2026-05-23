미, 이란 공습 재개 채비하나…이스라엘 공항에 공중급유기 집결

파키스탄 등 중재국들 휴전 연장 총력

미국이 이란에 대한 공습을 재개할 수 있다는 관측이 나오면서 파키스탄 등 중재국들이 휴전 연장을 위해 총력을 기울이고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 미국과 이란 간 회담의 목표는 공식적인 종전 합의가 아니라 휴전을 연장하고 향후 회담의 틀을 마련하기 위한 것이라고 보도했다.

파키스탄 등 중재국으로 회담에 참여하는 역내 국가들은 미국과 이란 사이 이견을 좁히려고 하고 있다. 도널드 트럼프 미 행정부는 합의 내용에 이란의 핵 프로그램을 억제하는 내용을 포함하려고 하나, 이란은 전쟁 종식과 호르무즈 해협의 제한 해제, 금융 제재 완화 등에 합의를 국한하려 하고 있다.

미·이란 간 협상이 교착에 빠지면서 미국이 이란 공습 재개를 저울질하고 있다는 관측도 힘을 얻고 있다.

악시오스는 트럼프 대통령이 22일 밤 JD 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 고위 참모들과 회의를 열고 이란 전쟁에 대해 논의했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 장남 도널드 트럼프 주니어의 결혼식에도 “정부와 관련된 상황”을 이유로 참석하지 않기로 했다고 밝혔다.

미군은 이스라엘 공항에 공중급유기 수십 대를 집결시킨 정황도 포착돼 이란 공습 재개를 내다본 전력 증강 아니냐는 관측도 나온다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이스라엘 벤구리온 공항의 위성사진 분석 결과, 이달에만 최소 50대의 미군 공중급유기가 주기돼 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 옵션을 완전히 배제하지 않는다는 입장을 거듭 밝혀왔다.