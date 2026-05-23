백악관과 ‘엇박자’ 개버드 미 국가정보국장 사의

미국 정보 수장인 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장이 22일(현지시간) 사의를 표명했다. 공식적인 사의 표명 이유는 암에 걸린 남편을 돌보기 위한 것이지만, 이란을 비롯해 중동 정책을 두고 백악관과 갈등을 빚어왔다는 점에서 백악관의 사퇴 압박이 작용한 것 아니냐는 관측도 나온다.

개버드 국장은 이날 자신의 엑스에 도널드 트럼프 대통령에게 제출한 사직서를 공개하며 “제 남편 에이브러햄이 최근 극히 드문 형태의 골암 진단을 받았다. 지금은 공직에서 물러나 그의 곁을 지키며 이 힘든 시기를 함께 이겨내도록 전폭적으로 지원해야 한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령도 자신의 트루스소셜에서 개버드 국장의 사임 사실을 확인하며 “털시는 놀라운 일을 해냈고, 우리는 그녀를 그리워하게 될 것”이라며 “그의 남편도 곧 건강해지리라 확신한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 애런 루카스 현 DNI 부국장이 국장 대행을 맡게 될 것이라고 밝혔다.

민주당 하원의원을 지낸 개버드 국장은 2024년 대선에서 트럼프 대통령을 지지하며 ‘친트럼프’ 정치인으로 변신했다. 이후 트럼프 2기 행정부 출범 직후 DNI 국장에 올랐지만, 취임 1년3개월 만에 사실상 물러나게 됐다.

개버드 국장의 사의 배경을 놓고 백악관과의 갈등이 이어지면서 사실상 경질된 것 아니냐는 관측이 나온다. 개버드 국장은 이란 위협 수준과 관련 백악관과 여러 차례 ‘엇박자’를 노출한 바 있다. 그는 트럼프 대통령이 이란 공격의 명분으로 주장한 ‘임박한 핵 위협’에 대해 회의적인 입장을 보였다. 미국과 이스라엘의 전쟁 목표가 완전히 일치하지는 않는다고 언급하기도 했다.

올해 들어 트럼프 행정부 각료 중 경질됐거나 물러나기로 한 장관급 인사는 개버드 국장을 포함해 크리스티 놈 국토안보장관, 팸 본디 법무장관, 로리 차베스-디레머 노동장관 등 4명이다. 공교롭게도 이들 모두 여성이다.