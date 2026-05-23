“냄새 더 퍼진다?”···반려견 산책 오줌, 물 뿌리면 ‘에티켓’인줄 알았는데

반려견이 산책 도중 길에 소변을 본 뒤, 보호자가 물병으로 소변에 물을 뿌리는 모습은 낯설지 않다. 반려인 사이에서는 일종의 기본 에티켓처럼 자리 잡았지만, 해외에서는 이 행동의 실효성을 두고 논란이 커지고 있다.

핵심은 “소량의 물이 실제로 위생 문제 해결에 도움이 되느냐”는 점이다. 일부에서는 “냄새가 더 퍼진다” “오히려 오염 범위를 넓히는 결과를 낳는다”는 지적이 나온다. 반면 “최소한의 배려 차원에서 필요하다”는 의견도 맞서고 있다.

일본에서는 실제 사례까지 거론되며 논란이 확산됐다. 일본 현지 보도에 따르면 2021년 미에현 스즈카시에서는 전봇대가 뿌리 부분부터 부러져 쓰러지는 사고가 발생했는데, 조사 과정에서 일반 전봇대보다 수십 배 많은 요소 성분이 검출돼 개 소변이 부식 원인 중 하나로 지목됐다.

특히 온라인상에서는 “개 소변 한 방울을 완전히 씻어내려면 약 2리터의 물이 필요하다”는 주장까지 확산되며 논쟁에 불을 붙였다. 일반적으로 산책 중 보호자들이 들고 다니는 물병 용량으로는 실제 세척 효과를 기대하기 어렵다는 주장이다.

이 같은 논란과 관련해 일본 온라인 매체 핀즈바뉴스는 최근 반려동물 전문가 인터뷰를 통해 개 소변 처리의 효과와 주의점을 집중 조명했다. 일본 오사카 모리구치시 ‘마네키 네코 병원’ 원장인 수의사 이시이 마스미는 “개 소변에 물을 뿌리는 행동은 위생 관리와 사회적 배려 차원에서 퍼진 문화”라고 설명했다.

개 소변에는 요소와 암모니아 성분이 포함돼 있어 시간이 지나면 악취의 원인이 될 수 있다. 또 반복적으로 같은 장소에 소변이 쌓이면 콘크리트나 금속 구조물의 부식을 촉진할 가능성도 있다. 다만 그는 “개 소변만으로 구조물이 바로 붕괴한다고 보기는 어렵다”며 “장기간 반복된 배뇨와 노후화, 습기, 비바람 등 복합적인 요인이 함께 작용해야 실제 손상으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

논란의 핵심인 ‘물 뿌리기 효과’에 대해서는 “소량의 물이라도 암모니아와 유기물을 희석는 데는 도움이 된다”며 “소변이 마른 뒤 다시 습기를 먹으며 악취가 심해지는 현상을 줄이는 의미도 있다”고 말했다.

하지만 동시에 부작용 가능성도 지적했다. 그는 “소변 위에 물을 뿌리면 오히려 주변으로 오염이 퍼질 수 있다”며 “습기가 남으면 이끼나 잡초가 생길 수 있고, 특정 주택 앞에서 반복되면 주민 갈등으로 이어질 가능성도 있다”고 설명했다.

결국 사람이 다니는 길에 반려견이 배변을 하도록 하는 것보다, 반려견의 배변 장소를 적절히 관리하는 것이 좋다고 조언했다. 그는 “짧은 목줄로 이동 경로를 조절하고, 가능하면 외출 전 집에서 배변을 마치는 습관을 들이는 것이 바람직하다”고 밝혔다.

또 반려견 실외 배변 문제가 단순한 에티켓을 넘어 법적 분쟁으로까지 이어질 수 있다고 강조했다. 이시이 원장은 최근 일본 오사카에서 반복적으로 비둘기와 까마귀에게 먹이를 준 주민이 생활환경 악화를 이유로 동물애호관리법 위반 혐의로 검찰에 넘겨진 사례를 언급했다.

그는 “악취와 오염으로 주변 생활환경을 해친다면 반려동물 보호자 역시 법적 책임 논란에서 완전히 자유롭기는 어렵다”고 말했다. 이어 “반려동물에 대한 배려와 이웃에 대한 배려 사이 균형이 중요하다”며 “보호자 한 사람의 행동이 지역사회 전체의 반려동물 인식에도 영향을 미칠 수 있다”고 덧붙였다.