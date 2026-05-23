‘무설탕’과 ‘무가당’ 뭐가 다를까?…헷갈리기 쉬운 식품 제대로 보기

최근 저당·제로 트렌드가 확산되면서 식품 포장지에서 ‘무설탕(sugar-free)’과 ‘무가당(no sugar added)’이라는 문구를 자주 볼 수 있다. 비슷해 보이지만 실제 의미는 꽤 다르기 때문에 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.

일단 ‘무설탕(sugar-free)’은 제품에 포함된 당 함량이 매우 낮다는 뜻이다. 미국 식품의약처(FDA) 기준으로는 1회 제공량당 당류가 0.5g 미만이어야 이 표시를 사용할 수 있다. 즉 실제로는 아주 소량의 당이 들어 있을 수도 있다.

반면 ‘무가당(no sugar added)’은 제조 과정에서 설탕이나 시럽 등을 추가하지 않았다는 의미다. 하지만 원재료 자체에 들어 있는 천연당은 포함될 수 있다. 예를 들어 100% 과일주스는 설탕을 추가하지 않았더라도 과일 속 천연당 함량은 높은 경우가 많다.

전문가들은 특히 “무가당=저당”으로 오해하는 경우가 많다고 지적한다. 영양사들은 과일 스무디나 건과일 제품, 요거트 등은 무가당 표시가 있어도 실제 당 함량은 상당할 수 있기 때문에 영양성분표를 함께 확인해야 한다고 조언한다.

무설탕 제품에는 대신 인공감미료나 대체당이 들어가는 경우도 많다. 대표적으로 스테비아, 수크랄로스, 에리스리톨 등이 사용된다. 이런 감미료는 칼로리를 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 일부 사람들은 특유의 맛이나 소화 불편을 경험하기도 한다.

세계보건기구(WHO)는 지난해 발표한 가이드라인에서 체중 감량 목적으로 비당류 감미료를 장기적으로 사용하는 것에 대해 “명확한 장기 효과 근거가 충분하지 않다”라고 밝히기도 했다.

전문가들은 제품 전면의 문구만 보기보다 ‘총당류(total sugars)’와 ‘첨가당(added sugars)’ 항목을 직접 확인하는 습관이 중요하다고 강조한다. 같은 ‘제로’ 제품이라도 실제 열량과 감미료 종류, 당 함량은 크게 다를 수 있기 때문이다. 미국심장협회(AHA)는 성인의 첨가당 섭취를 가능한 줄일 것을 권고하고 있다. 특히 어린이용 음료나 다이어트 간식은 ‘건강해 보이는 마케팅 문구’가 많아 더 주의가 필요하다는 지적도 나온다.