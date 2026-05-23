“햇볕에 바싹 말렸는데도 쉰내가…” 빨래 속 살아남은 ‘이 균’ 때문

여름이 다가오면서 빨래 냄새 고민도 함께 커지고 있다. 낮 기온이 25도를 웃도는 날이 이어지자 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 “햇볕에 말렸는데도 수건에서 쉰내가 난다”, “세탁 직후엔 괜찮은데 물만 닿으면 퀴퀴한 냄새가 올라온다”는 고민글이 올라오고 있다.

전문가들은 이 같은 ‘수건 쉰내’의 원인으로 세탁 후 섬유에 남은 세균과 피지 성분을 지목한다. 실제 일본 생활용품 기업 카오 연구진은 2011년 미국미생물학회(ASM) 학술지 ‘응용·환경 미생물학’에 발표한 논문에서 세탁물 냄새의 주요 원인균으로 ‘모락셀라 오슬로엔시스(Moraxella osloensis)’를 특정했다.

논문에 따르면 이 균은 세탁 후에도 옷감에 남은 땀과 피지 성분을 분해하는 과정에서 ‘4-메틸-3-헥센산(4M3H)’이라는 냄새 물질을 생성한다. 연구진은 해당 냄새를 “젖은 걸레 같은 악취”라고 표현했다.

주목되는 대목은 이 균의 생존력이다. 연구진은 모락셀라균이 건조 환경과 자외선에 대한 내성이 높다고 분석했다. 즉 햇볕에 말리는 것만으로는 세균이 완전히 제거되지 않을 수 있다는 의미다.

전문가들은 냄새의 핵심 원인을 “세균 자체보다 섬유 속에 남은 유기 오염물”로 본다. 세탁 후에도 피지·각질·세제 찌꺼기가 남아 있으면 세균이 이를 먹이로 삼아 다시 증식하기 때문이다.

미국 질병통제예방센터(CDC)도 세탁물 관리 지침에서 습한 섬유 환경이 미생물 증식과 연결될 수 있다고 설명한다. 특히 수건이나 침구류처럼 수분을 오래 머금는 섬유는 충분한 세탁과 건조가 중요하다고 강조한다.

문제는 최근 세탁기의 절수형 자동 코스가 헹굼 횟수를 최소화하는 방향으로 설계된 경우가 많다는 점이다. 세제 잔여물과 피지 오염이 충분히 제거되지 않으면 냄새가 반복될 가능성이 커진다.

세탁 전문가들은 냄새 제거를 위해 고온 세탁을 권장한다. 특히 60도 안팎의 온수와 과탄산나트륨 계열 산소계 표백제를 함께 사용할 경우 피지 성분과 세균 제거 효과를 높일 수 있다는 설명이다.

이미 냄새가 밴 수건은 일반 세탁만으로 해결되지 않는 경우가 많다. 이 경우에는 과탄산나트륨 계열 산소계 표백제를 푼 온수에 일정 시간 담근 뒤 재세탁하는 방법이 유용하다. 다만 고온 세탁은 섬유 손상을 유발할 수 있어 의류 라벨 확인이 필요하다.

건조 속도 역시 중요 변수다. 수건이 젖은 상태로 오래 방치되면 세균 증식 환경이 만들어질 가능성이 높아진다. 미국 생활위생 전문가들은 젖은 수건은 펼쳐서 빠르게 건조시키는 것이 중요하다고 조언한다.

섬유유연제 사용도 변수로 꼽힌다. 일부 세탁 전문가들은 유연제가 섬유 표면에 잔여막을 형성해 오염물 제거를 방해할 수 있다고 지적한다. 실제 해외 세탁 전문가들은 냄새가 반복되는 수건의 경우 유연제 사용을 줄이라고 권고한다.

건조 방식도 중요하다. 실내 건조를 해야 한다면 제습기나 선풍기를 함께 사용하는 편이 낫다. 빨래 사이 간격을 넓혀 공기 흐름을 확보하면 건조 시간이 줄고 세균 증식 가능성도 낮아진다.

가전업계에서는 최근 고온 세탁·건조 기능을 강화한 세탁건조기 수요가 늘고 있다. 특히 드럼세탁기의 고온 건조 기능은 습기를 빠르게 제거해 냄새 발생 가능성을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.