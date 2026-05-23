알고 보면 세균 천국, 냉장고 ‘비닐봉지 보관’이 위험한 이유

먹다 남은 채소를 비닐째 냉장고에 넣고, 배달 반찬 용기를 검은 봉투에 담아 한쪽에 밀어 넣는다. 무심코 반복하는 이런 습관이 냉장고 속 세균 번식과 식중독 위험을 키울 수 있다.

비닐봉지, 세균 키운다

시장이나 마트에서 받아온 채소를 비닐봉지 그대로 보관하면 내부에 수분이 맺히며 축축한 환경이 만들어진다. 여기에 흙이나 손에 묻은 미생물까지 함께 들어가면 세균과 곰팡이가 빠르게 증식하기 쉽다.

예컨대 상추·깻잎·오이처럼 수분 함량이 높은 채소는 비닐 안에서 결로 현상이 심해진다. 채소가 내뿜는 수분과 에틸렌 가스가 빠져나가지 못하면서 신선도가 급격히 떨어지고 쉽게 무르거나 물러질 수 있다.

겉보기에는 멀쩡해 보여도 내부에서는 이미 부패가 진행되는 경우도 적지 않다. 냉장고를 열었을 때 나는 시큼한 냄새 역시 이런 습기와 부패가 반복되며 생기는 경우가 많다.

냉장고 손잡이와 채소 칸은 가정 내 세균 오염이 높은 공간으로 자주 꼽힌다. 외부 오염물이 묻은 비닐봉지가 냉장고 안팎을 반복적으로 오가면서 손잡이와 선반, 다른 식자재까지 오염시킬 가능성이 있다는 것이다.

배달 음식 포장 비닐 역시 주의가 필요하다. 배달 과정에서 오토바이 적재함이나 엘리베이터 바닥 등을 거친 봉투가 그대로 냉장고 안으로 들어가면 교차 오염 위험이 커질 수 있다.

냉장 보관=안전은 착각

전문가들은 ‘차가운 냉장고 안에서는 세균이 활동하지 못할 것’이라는 인식을 경계해야 한다고 말한다. 대표적인 식중독균인 리스테리아균은 냉장 온도에서도 살아남아 증식할 수 있기 때문이다.

특히 오래 보관한 즉석 반찬이나 훈제 식품, 개봉 후 방치된 식자재는 더욱 주의가 필요하다. 냉장 보관만 믿고 유통기한이나 개봉 날짜 확인을 소홀히 하면 식중독 위험이 커질 수 있다는 설명이다.

육류 보관 습관도 중요하다. 정육점이나 마트에서 받아오는 얇은 육류 포장 비닐은 작은 틈만 생겨도 핏물이 새어 나올 가능성이 크다. 생고기와 생선은 반드시 밀폐 용기나 지퍼백에 한 번 더 담아 보관하는 것이 권장된다.

또 육류는 냉장고 아래 칸에 두는 것이 좋다. 위 칸에 보관할 경우 핏물이 떨어져 다른 음식에 닿으며 교차 오염이 발생할 수 있기 때문이다.

최근에는 냉장고 위생 관리에 관한 관심이 커지며 관련 제품 수요도 늘어나는 분위기다. 채소 전용 밀폐 용기와 항균 보관 백, 냉장고 탈취제, 날짜 표시 스티커 등 이른바 ‘냉장고 정리템’이 SNS를 중심으로 주목받고 있다.

‘채소를 키친타월로 감싸 습기 줄이기’ ‘투명 용기에 종류별로 소분하기’ ‘개봉 날짜를 스티커로 표시하기’ 같은 관리법도 생활 루틴처럼 공유되고 있다. 냉장고를 가득 채우는 것보다 얼마나 위생적으로 관리하느냐가 더 중요한 소비 기준으로 떠오르고 있는 셈이다.

전문가들은 냉장고 정리가 단순한 깔끔함의 문제가 아니라고 강조한다. 매일 먹는 식자재가 모이는 공간인 만큼 보관 습관 하나가 신선도는 물론 가족 건강까지 좌우할 수 있다.