“호박 속 실타래, 버리지 마세요”…과육보다 영양 많다는 의외의 부위

곧 단호박 제철이 시작된다. 단호박은 간편하게 전자레인지를 이용해 찌기만 해도 든든한 한 끼 식사가 될 수 있는 요긴한 식재료다. 보통 호박을 손질할 때 씨와 함께 안쪽의 실타래 같은 부분까지 모두 긁어내 버리는 경우가 많다. 하지만 전문가들은 이 부위에 오히려 영양이 풍부하게 들어 있어 무심코 버리기 아깝다고 전한다.

호박은 여름에 수확하는 채소지만 저장성이 뛰어나 예로부터 겨울철 중요한 영양 공급원으로 활용돼 왔다. 특히 호박에는 베타카로틴이 풍부하다. 베타카로틴은 몸속에서 필요에 따라 비타민A로 전환되며 피부와 점막 건강, 면역 기능 유지에 도움을 줄 수 있는 영양소로 알려져 있다.

여기에 비타민C와 비타민E까지 함께 풍부해 항산화 작용을 기대할 수 있다는 설명이다. 일본에서는 이를 ‘비타민 ACE(에이스)’ 조합이라고 부르기도 한다.

전문가가 특히 강조한 부분은 씨 주변의 솜 같은 속살이다. 식물학적으로는 ‘태좌(胎座)’라고 부르는 부위로, 일반적으로 씨와 함께 버리는 경우가 많지만 실제로는 과육보다 더 많은 영양을 포함하고 있다. 호박 태좌에는 과육보다 약 2배 많은 베타카로틴이 들어 있다고 알려져 있다. 또한 식이섬유 함량도 높고 비타민K 역시 풍부하다. 비타민K는 혈액 응고와 뼈 건강 유지에 관여하는 영양소다.

태좌 부분은 단맛도 강해 과육과 함께 조리하면 호박 풍미가 더 진해진다. 다만 섬유질 식감이 부담스럽다면 믹서에 갈아 포타주나 수프로 활용하는 방법을 추천한다. 베타카로틴은 지용성 영양소이기 때문에 기름과 함께 먹으면 흡수율이 높아질 수 있다. 올리브오일을 약간 곁들이는 것도 좋은 방법이다.

씨 역시 먹을 수 있다. 씨를 깨끗이 씻어 말린 뒤 볶거나 에어프라이어·전자레인지 등을 활용하면 고소한 간식처럼 즐길 수 있다.

하지만 장기 보관 시에는 태좌 부분을 빨리 제거하는 것이 중요하다. 호박은 자르는 순간부터 쉽게 상하기 시작하는데, 특히 씨 주변 속살은 수분이 많아 곰팡이가 생기기 쉽기 때문이다.

잘라놓은 호박은 태좌를 제거한 뒤 물기를 닦아 랩으로 밀착 포장해 냉장 보관한다. 오래 두기 어렵다면 익혀 으깬 뒤 냉동 보관하면 수프나 샐러드 등에 활용하기 좋다.