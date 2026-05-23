미 무역대표, 전면적 반도체 관세 “적절한 시점에 부과”

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 반도체 관세를 당장 부과하지는 않겠다면서도 미국 반도체 산업 보호를 위한 조치의 중요성을 강조했다.

그리어 대표는 22일(현지시간) 버지니아주 매너서스의 마이크론 테크놀로지 메모리 반도체 공장 확장 행사에서 한 연설에서 “즉각적인 반도체 관세가 내일 또는 다음주에 도입되는 것은 없다”고 말했다.

그리어 대표는 그러면서도 “반도체에 관세를 부과하는 것은 정말 중요하다”며 “(마이크론의) 이런 시설을 보호하는 것보다 더 중요한 것은 (관세를) 적절한 시기와 적절한 규모로 실행해 리쇼어링(미국 내 생산시설 이전)을 촉진하는 것”이라고 말했다.

그는 또한 미국이 반도체 기업들이 미국 내에서 생산하는 것을 기대한다면서 “‘여기(미국)에서 (반도체를) 생산하면 리쇼어링 단계에서 일정한 양을 수입할 수 있다’는 식의 고려나 승수(multiplier)가 적용되게 될 것”이라고 말했다. 전면적인 관세를 당장 부과하는 대신, 미국 내 반도체 생산을 독려하기 위한 수단으로 관세를 활용할 수 있다는 의미로 풀이된다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장 취임선서 행사에서 관세 덕분에 “내가 퇴임할 때쯤이면 우리는 (전세계) 50%의 칩 제조 능력을 갖게 될 것이고, 어쩌면 그보다 더 많을 수도 있다”고 말했다. 그는 대만 TSMC의 애리조나주 공장을 언급하며 “대만에서도 들어오고 있고, 다른 지역들에서도 들어오고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 15일 미·중 정상회담 이후 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 “대만은 우리의 반도체를 다년 간 훔쳐 갔다”면서 “우리는 반도체 산업을 잃었지만 그것은 모두 돌아오고 있다”고 말한 바 있다. 그는 “대만에 있는 반도체 제조사들이 모두 미국으로 오면 좋겠다”고도 말했다.

트럼프 대통령은 취임 후부터 반도체 품목에 대한 관세 부과를 예고해 왔다. 미 상무부는 지난해 4월 반도체와 반도체 제조장비(SME), 파생상품에 대한 무역확장법 232조 조사에 착수했다.

무역확장법 232조는 수입품이 미국 국가안보에 위협이 된다고 판단하는 경우 대통령이 관세 부과 등 수입 제한 조치를 취할 수 있도록 규정하고 있다. 트럼프 행정부는 지난 1월 중국 등으로 재수출하기 위해 수입되는 반도체 및 파생상품에 25%의 관세를 부과했는데, 모든 반도체 수입에 대한 전면적인 관세 도입은 이뤄지지 않은 상태다.