술 사이에 물 한 잔…해외 인기 음주법 ‘지브라 스트라이핑’이란?

‘지브라 스트라이핑(zebra striping)’이라는 음주 방식이 새로운 절주 문화로 확산되고 있다. 마치 얼룩말의 흑백 줄무늬처럼 술자리에서 술과 논알코올 음료를 번갈아 마시는 문화다. 젊은 세대를 중심으로 이 문화가 알려지면서 영국 ITV는 최근 “영국 성인의 약 4분의 1이 이런 방식으로 술을 마신다”는 업계 조사 결과를 전하기도 했다.

전문가들은 지브라 스트라이핑의 실제 효과를 기대하려면 단순히 중간에 물을 끼워 마시는 것만으로 끝나는 것이 아니라, 순서와 속도, 음료 선택까지 신경 써야 한다고 전한다. 가장 기본 원칙으로 꼽는 것은 ‘술 한 잔 뒤 물 한 잔’이다. 맥주나 와인, 칵테일을 마신 뒤 탄산수나 생수, 무알코올 칵테일 등을 마시면 음주 속도가 자연스럽게 느려지고 전체 알코올 섭취량도 줄어들 수 있다.

알코올은 체내 수분 균형에 영향을 줄 수 있으며, 탈수는 피로감과 집중력 저하, 기분 변화 등을 유발할 수 있다. 충분한 수분 섭취는 신체 기능 유지에 중요하며 특히 더운 날씨나 활동량이 많을 때 더 필요하다.

‘무알코올 음료’의 선택도 중요하다. 단 음료나 에너지음료 대신 물이나 탄산수, 무가당 차를 추천하는 이유다. CDC는 카페인과 알코올을 함께 섭취할 경우 취기를 덜 느끼게 착각해 오히려 더 많이 마시게 될 수 있다고 지적했다. 도리어 과음으로 이어질 수 있다는 경고다.

음주 속도를 늦추는 것도 핵심이다. 미국 국립알코올남용·알코올중독연구소(NIAAA)는 알코올이 체내에서 분해되는 속도보다 빠르게 마시면 혈중알코올농도가 급격히 높아질 수 있다고 설명한다. 전문가들은 따라서 ‘원샷’ 문화보다 천천히 마시는 습관이 중요하다고 말하는 이유다.

공복 음주를 피하는 것도 중요하다. 단백질과 지방, 탄수화물이 포함된 식사를 함께하면 알코올 흡수 속도를 늦추는 데 도움이 될 수 있다. 특히 짠 안주만 반복적으로 먹으면 갈증이 심해져 음주량이 늘어날 가능성이 있다.

전문가들은 지브라 스트라이핑의 목표를 ‘덜 취하는 기술’이 아니라 ‘음주량 조절’로 접근해야 한다고 강조한다. 기본은 술과 물 번갈아 마시기, 여기에 에너지음료 섞지 않기, 한 번에 여러 잔 마시지 않기, 자기 전 물 충분히 마시기, 음주 전후 충분한 식사하기 등을 실천하면 숙취와 탈수 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.