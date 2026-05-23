‘YS 차남’ 김현철, 한동훈 지지 선언 “불법 계엄 온 몸으로 막은 사람···보수의 큰 자산”

김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보를 지지하고 나섰다.

김현철 이사장은 23일 한동훈 후보 선거캠프에서 열린 기자회견에서 한 후보를 부친인 김영삼 전 대통령을 빗대며 소개했다.

김 이사장은 “우리 위대한 부산 시민이 법치주의를 잘 지켜달라는 의미에서 아버지 김영삼 전 대통령을 7선이라는 큰 정치인으로 만들어 이 나라 대통령으로 세워주셨다”며 “한동훈 후보도 이런 YS 정신을 받들어서 부산에서 정치를 시작하려고 한다”고 말했다.

이어 그는 “집권당 대표 시절에 한 후보는 당시 대통령의 불법 계엄을 가장 먼저 온몸으로 막은 사람이다. 그런 한 후보야말로 사람에 충성하지 않고 오로지 국민과 국가를 위해 충성한 사람”이라고 밝혔다. 그러면서 “한 후보는 보수의 큰 자산”이라고 했다.

김 이사장은 “위대한 부산시민이 이런 한 후보를 적극적으로 도와주셔야 한다. 나라도 살리고 보수도 살리는 한 후보에게 힘을 화끈하게 모아달라”며 지지를 당부했다.

한동훈 후보는 “김영삼 대통령은 YS 정신으로 부산의 사랑과 신뢰를 받아 대한민국을 바꾸셨다. 보수를 재건하고 대한민국을 지키겠다”고 밝혔다.

김 이사장은 지난달 말 한동훈 후보 지지 의사를 밝힌 바 있다.