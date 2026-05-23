스타벅스 매장에 2차 사과문…‘손절’ 의식했나

5·18 민주화운동을 조롱한 ‘탱크데이’ 이벤트 이후 불매 운동에 직면한 스타벅스코리아가 전국 매장에 2차 사과문을 게시했다.

23일 업계에 따르면 스타벅스는 전날 전국 매장에 “5·18 민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 크나큰 상처를 안겨드린 잘못에 대해 다시 한번 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”는 내용의 사과문을 붙였다.

앞서 스타벅스는 지난 18일 ‘탱크데이’로 이름 붙인 텀블러 이벤트를 진행하며 홍보 문구에 ‘책상에 탁’이라는 문구를 넣었다. 5월 18일에 맞춰 공개된 이벤트라는 점에서 5·18 민주화운동을 희화화하고 박종철 고문 치사 사건을 모욕했다는 비판이 쏟아졌다.

이에 스타벅스는 18일 행사를 취소하며 1차 사과문을 발표했다. 이어 지난 19일 정용진 신세계 회장이 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”며 대국민 사과문을 발표했다.

2차 사과문은 불매 움직임과 매장 직원들의 어려움을 의식해 나온 것으로 풀이된다. 2차 사과문에서 스타벅스는 “이번 사건은 전적으로 본사 온라인 사업 운영 중 발생한 잘못”이라며 “매장 파트너와는 무관하다. 매 순간 고객 여러분께 최선을 다하는 파트너들을 향한 비난을 자제해 주시기를 간곡하게 부탁드린다”고 밝혔다.

정부와 시민사회는 ‘탱크데이’ 논란 이후 스타벅스와 ‘손절’하고 있다. 이재명 대통령은 지난 20일 국무회의에서 “어떻게 사람의 탈을 쓰고 그럴 수 있나”라고 정면으로 비판했다. 윤호중 행정안전부 장관은 “민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 밝혔다. 국방부는 스타벅스코리아와 진행했던 장병 복지 증진사업을 잠정 중단했다.

지방선거 유세가 한창인 정치권에서도 선을 긋고 있다. 정청래 더불어민주당 대표는 “(스타벅스) 출입을 자제해 주는 것이 국민 정서에 맞다”고 밝혔고, 정원오 서울시장 후보 캠프와 추미애 경기지사 후보 캠프도 스타벅스에서 구입을 자제해달라고 공지했다. 국민의힘은 스타벅스 논란에 “바람직하지 않다는 게 당의 공식입장”이라고 밝혔다.