[속보]해남서 초당대학교 경비행기 추락…2명 중상

23일 오후 전남 해남군 임야에 경비행기가 추락해 중상자가 발생했다.
연합뉴스에 따르면, 이날 오후 3시10분쯤 전남 해남군 문내면 인근 임야에 경비행기가 추락했다.
이 경비행기에 탑승 중이던 초당대학교 교관(20대)과 학생(20대)이 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다.
당국은 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
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입력 2026.05.23 16:37
수정 2026.05.23 16:50펼치기/접기
23일 오후 전남 해남군 임야에 경비행기가 추락해 중상자가 발생했다.
연합뉴스에 따르면, 이날 오후 3시10분쯤 전남 해남군 문내면 인근 임야에 경비행기가 추락했다.
이 경비행기에 탑승 중이던 초당대학교 교관(20대)과 학생(20대)이 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다.
당국은 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
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