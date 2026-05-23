이원택·양정무 후보, 방송 토론서 토씨·색깔까지 같은 도정 비판 자료 사용

전북지사 선거 TV토론회에서 더불어민주당과 국민의힘 후보가 사실상 동일한 시각 자료를 나란히 사용한 것을 두고 ‘자료 담합’ 논란이 불거졌다.

김관영 무소속 후보 선거대책위원회는 23일 “거대 양당이 무소속 후보 협공을 위해 사실상 ‘깐부’를 맺었다”며 강하게 반발했다.

김관영 후보 선대위는 이날 성명을 내고 “후보 초청 방송토론회 등에서 이원택 더불어민주당 후보와 양정무 국민의힘 후보가 제시한 도정 비판용 패널이 사실상 동일했다”며 자료 출처와 경위를 공개하라고 요구했다. 이날 토론회는 이 후보와 양 후보, 무소속 김 후보가 참여한 방송 토론회였다.

문제가 된 자료는 ‘통계로 본 민선 8기 전북도정 성적표’라는 제목의 시각 패널이다. 선대위는 “항목 배열과 배색, 강조 표시를 위한 동그라미 표식까지 일치했다”며 “정밀 검증 결과 내용과 디자인 소스가 동일한 것으로 판단된다”고 주장했다.

이어 “제3자를 통한 간접 공유 또는 후보 간 직접적인 자료 교환 가능성까지 의심되는 상황”이라며 “서로 다른 정당 후보가 선거 토론회에서 동일한 공격 자료를 사용한 것은 극히 이례적”이라고 지적했다.

선대위는 특히 민주당과 국민의힘 후보 간 ‘적대적 공생’ 가능성을 제기하며 공세 수위를 높였다. 이들은 “이 후보가 ‘김관영 돌풍’을 차단하기 위해 양 후보 측에 자료를 전달했다면 상상하기 어려운 정치적 사건”이라며 “이는 마치 최근 논란의 중심인 스타벅스에 당당히 걸어 들어가 커피를 주문하는 격”이라고 꼬집었다.

반대의 경우를 향한 비판도 이어졌다. 선대위는 “국민의힘 후보가 민주당 후보와 자료를 공유했다면 정책 경쟁 대신 거대 정당끼리 야합해 무소속 후보를 협공했다는 비판을 피하기 어렵다”고 주장했다.

그러면서 “실제로 여야 간 자료 공유와 공조가 있었다면 민주당이 주장해 온 ‘원팀’에 국민의힘까지 포함되는 것인지 도민 앞에 분명히 설명해야 한다”고 했다.