창간 80주년 경향신문

로마 명물 ‘신부님 달력’의 모델···실제 직업은 승무원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

로마 관광 기념품으로 유명한 '신부님 달력'의 모델 중 실제 사제는 드물다는 보도가 나왔다.

달력의 모델 중 실제 사제가 얼마나 되는지는 확인되지 않았다.

달력을 만드는 사진작가 피에로 파치는 "2027년판에 등장하는 인물 중 최소 3분의 1은 실제 사제"라고 AP에 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

로마 명물 ‘신부님 달력’의 모델···실제 직업은 승무원

입력 2026.05.23 19:53

수정 2026.05.23 20:07

펼치기/접기
  • 김서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘신부님 달력’ 속 인물로 잘 알려진 조반니 갈리치아가 20일(현지시간) 이탈리아 베로나 자택에서 자신이 나온 달력을 들어보이고 있다. AP연합뉴스

‘신부님 달력’ 속 인물로 잘 알려진 조반니 갈리치아가 20일(현지시간) 이탈리아 베로나 자택에서 자신이 나온 달력을 들어보이고 있다. AP연합뉴스

로마 관광 기념품으로 유명한 ‘신부님 달력’의 모델 중 실제 사제는 드물다는 보도가 나왔다.

23일 AP통신은 지난 20여년 동안 ‘신부님 달력’ 속 인물로 알려졌던 한 남성이 실제론 사제와 무관하며, 현재는 항공사 승무원으로 일하고 있다고 보도했다. 이 남성의 이름은 조반니 갈리치아(39)로, 그는 17살 시절 지인의 소개로 사진작가 피에로 파치를 소개받게 됐다고 AP에 밝혔다.

사진 속 그는 사제복 차림을 한 채 성당 벽을 배경으로 미소를 짓고 있다. 이에 대해 갈리치아는 “당황한 아이의 미소였다. 내 앞에 있던 친구들이 내가 신부님처럼 차려입은 모습을 보고 크게 웃고 있었다”고 전했다. 갈리치아는 “사촌이 그 달력을 할머니에게 선물해 모두 웃다 쓰러졌다”고도 했다.

그의 이야기는 지난 주 이탈리아 일간 ‘라 레푸블리카’에 실리며 화제를 일으킨 바 있다. 해당 기사에서 갈리치아는 “단지 장난이었다. 관능적이라고? 멋진 초상화일 뿐”이라고 밝혔다.

AP는 “해당 달력은 바티칸과는 관련이 없으며, 바티칸은 이에 관한 논평을 거부했다”고 전했다.

일명 ‘신부님 달력’이 20일(현지시간) 로마의 기념품 가게에 걸려 있다. AP연합뉴스

일명 ‘신부님 달력’이 20일(현지시간) 로마의 기념품 가게에 걸려 있다. AP연합뉴스

이 달력은 주로 성직자 복장을 한 남성들의 흑백 사진으로 구성된다. 바티칸과 로마의 기념품 상점을 중심으로 8유로에 팔리고 있으며, 23년째 발행되고 있다. 그러면서 ‘신부님 달력’으로 유명세를 얻었다.

달력의 모델 중 실제 사제가 얼마나 되는지는 확인되지 않았다. 달력을 만드는 사진작가 피에로 파치는 “2027년판에 등장하는 인물 중 최소 3분의 1은 실제 사제”라고 AP에 밝혔다. 갈리치아는 당시 함께 모델로 나섰던 이들 중 사제가 아님을 자신이 알고 있는 사람은 1명이었다고 전했다. 다만 갈리치아는 이 사진이 예술적 전통의 일부이며, 드라마에서 실제 성직자가 성직자 역할을 하지 않는 것과 마찬가지라는 견해를 덧붙였다.

바티칸 인근에서 AP와 만난 한 한국인 신부는 한국에서 이 달력이 특히 젊은이들 사이 꽤 유명하다며 “성직자는 딱딱하고 멀게 느껴지곤 하는데, 이 달력을 통해 친근하고 재미있게 여겨질 수 있다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글