미국, 독립기념일 ‘예년 50배 규모’ 불꽃놀이 예정…대기질 어쩌나

미국 정부가 오는 7월4일 250주년 독립기념일을 맞아 예년의 50배가 넘는 폭죽을 터트릴 예정이다. 기네스 기록에 도전하기 위해 약 86만발이 준비돼 있다.

22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 불꽃놀이 주관 업체 파이로테크니코는 올해 기네스 기록에 도전하기 위해 약 86만발의 폭죽을 약 40분간 쏘아올린다고 밝혔다.

이는 예년 대비 50배 규모에 달한다. 미국은 매년 독립기념일에 워싱턴DC 내셔널몰에서 불꽃놀이를 벌였다. 통상 1만7000~2만발 정도의 폭죽이 사용됐으며, 비용으로 약 27만달러가 소요됐다.

올해는 불꽃놀이에 필요한 장비가 트럭 약 50대에 실려 운반되며 폭죽은 링컨 기념관 앞 수경시설, 내셔널몰 서편 웨스트포토맥 공원, 포토맥강에 설치된 바지선 8대 위에서 발사된다. 파이로테크니코는 “한 세대에 있을까 말까 한 애국적 장관일 뿐만 아니라 불꽃놀이 순간에 길이 남을 순간이 될 것”이라고 밝혔다. 업체는 비용에 관한 문의에는 답하지 않았다고 WP는 전했다.

기네스에는 2016년 필리핀 마닐라 새해 전야 행사가 역대 최대 불꽃놀이로 기록돼 있다. 당시 한 시간 동안 폭죽 80만9000발이 사용됐다.

이 정도 규모의 불꽃놀이는 지역 대기질에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 실제로 2019년 독립기념일 불꽃놀이에서 유사한 사태가 발생한 바 있다. 당시 지표면의 차가운 공기층 위에 따뜻한 공기층이 형성되는 대기 역전 현상 탓에 연기가 대기 하층에 갇히며 눈과 목 등에 통증을 유발했다. WP는 “바람이 불지 않아 상황이 더욱 악화됐고 자욱한 연기 때문에 불꽃놀이를 제대로 볼 수 있는 곳이 거의 없었다”고 전했다.