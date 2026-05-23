“악질 장사치의 패륜 행위”···이재명 대통령, 이번엔 스벅 ‘4·16 사이렌 이벤트’ 맹비난

스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트를 비판했던 이재명 대통령이 이번에는 스타벅스가 과거 4월16일에 진행했던 ‘사이렌 이벤트’를 소환했다. 해당 이벤트가 세월호 참사를 조롱한 것 아니냐는 의혹에 대해 이재명 대통령은 “인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니다”라고 직격했다.

이재명 대통령은 23일 오후 엑스에 “세월호 참사 추모일(4.16)에 싸이렌(사이렌) 이벤트 개시라니. 제발 사실이 아니길 바란다”는 글을 올려 이같이 밝혔다.

이재명 대통령은 글과 함께 정진욱 더불어민주당 의원의 페이스북 게시글을 캡처해 올렸다. 정진욱 의원은 해당 글에서 “신화에서 노래로 배를 난파시키는 세이렌(사이렌)을 세월호 참사일인 4월16일 이벤트에 사용했다. 세이렌은 스타벅스 로고 인물이지만 4월16일에 이런 짓을 했다는 건 천인공노할 악행”이라고 밝혔다.

이재명 대통령은 “일베보관소도 아니고 대기업 공식 행사라는데 더 할 말이 없다. 세월호 참사 추모일을 맞아 유가족들이 고통에 몸부림치고 국민들이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱 코드를 감춘 암호 같은 이런 행사를 시작하며 희생자들을 모욕하고 국민들을 우롱하며 나름 즐겼겠지요”라고 적었다.

이어 “사건을 연결시켜 보면 이번 5·18 맞이 탱크데이 행사로 광주 민주화 운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다”며 “돈 좀 벌겠다고 상습적으로 국가폭력과 참사 희생자들을 능멸하는 이 금수 같은 행태에 국민적 심판이 있을 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “그러고 보니 이들이 벌이는 짓은 저질 장사치의 막장 행태가 아니라 악질 장사치의 패륜 행위 같다”며 글을 마쳤다.

앞서 스타벅스는 지난 18일 ‘탱크데이’로 이름 붙인 텀블러 이벤트를 진행하며 홍보 문구에 ‘책상에 탁’이라는 문구를 넣었다. 5월 18일에 맞춰 공개된 이벤트라는 점에서 5·18 민주화운동을 희화화하고 박종철 고문 치사 사건을 모욕했다는 비판이 쏟아졌다.

이재명 대통령은 지난 20일 국무회의에서 “어떻게 사람의 탈을 쓰고 그럴 수 있나”라고 정면으로 비판했다.

‘탱크데이’ 사태 이후 소비자들은 스타벅스의 과거 마케팅을 들춰보고 있다. 정진욱 의원과 이재명 대통령이 지적한 ‘사이렌 이벤트’도 그중 하나다.