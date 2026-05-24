트럼프 “종전 협정 곧 발표, 호르무즈 해협 개방될 것”…이번엔 진짜일까

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 곧 발표될 예정이며, 합의에 따라 호르무즈 해협이 개방될 것이라고 밝혔다. 이란 측에서도 “미국과 합의에 매우 근접했다”는 입장이 나왔다. 미국과 이란은 종전 선언과 함께 호르무즈 해협부터 개방한 후 30~60일 동안 핵 협상을 벌이는 내용으로 세부 사항을 조율 중인 것으로 알려졌다. 다만 미국·이란 양쪽 모두 강경파의 반발이 우려되는 데다, 세부 사항에서 이견이 여전해 안심할 수 있는 상황은 아니라고 협상 관계자들은 보고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 사우디아라비아·카타르·아랍에미리트 등 걸프 지역 정상들과 통화하며 이란이 제시한 종전 합의안을 검토했다고 CNN이 보도했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관과 아심 무니르 파키스탄 육군 참모총장도 이날 테헤란에서 만나 종전안을 놓고 오후 늦게까지 회담을 했다고 이란 국영 통신사 IRNA가 전했다.

종전 협상이 갑자기 급물살을 타면서 미국과 이란 양측 모두에서 긍정적인 신호가 나오고 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 “미국과 이란, 걸프국 간의 협상이 대부분 마무리 단계에 접어들었다”며 “비비(베냐민) 네타냐후 이스라엘의 총리와의 통화도 순조롭게 진행됐다”고 말했다. 그는 이어 “합의의 최종 세부 사항을 현재 논의 중이며 곧 발표될 예정”이라면서 “합의에 따라 호르무즈 해협이 개방될 것”이라고 밝혔다.

앞서 인도 뉴델리를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관은 이날 취재진에게 “늦은 오늘이든, 내일이든, 며칠 뒤든 우리가 뭔가를 발표할 가능성이 있다”고 말했다고 로이터·AFP 통신 등이 보도했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 이날 “합의에 매우 근접했지만 동시에 매우 떨어져 있다. 현재 양해각서(MOU) 최종 확정을 위해 노력하고 있다”면서 미국과의 종전안 협상에서 양측이 의견차를 좁히고 있다고 밝혔다고 이란 국영 IRIB 방송이 전했다. 이어 “양측의 견해가 가까워졌지만, 이는 합의에 도달했다는 의미가 아니라 해결책을 찾을 수 있다는 의미”라고 부연했다. 이는 전날 “이란과 미국 사이에 의견 차이가 매우 크다”고 지적한 것과 비교하면 크게 변화한 것이다.

로이터통신은 현재 논의 중인 합의안은 종전 공식화, 호르무즈 해협 개방, 30일 동안 포괄적인 협상 타결의 세 단계로 진행될 것이라고 보도했다. 협상 과정을 잘 아는 한 걸프 지역 관계자도 합의안에 “종전 공식 선언, 이란의 호르무즈 해협 개방, 미국의 역봉쇄 해제, 2개월간의 이란 핵 협상 등의 내용이 포함될 것”이라고 AFP통신에 말했다.

그러나 두 나라는 호르무즈 해협과 핵 문제를 놓고 여전히 미묘한 입장차를 드러냈다. 트럼프 대통령은 협정의 일환으로 해협이 완전히 재개방될 것이라고 했지만, 이란 준관영 파르스통신은 “현실과 거리가 먼 주장”이라며 “미국과 교환한 (협정) 문서에 따르면, 합의가 이뤄지더라도 해협은 여전히 이란의 관리하에 있을 것”이라고 주장했다.

이어 “해협 관리, 항로, 통행 방식 및 허가 발급은 이란의 재량에 달려 있다”며 “전쟁 이전 수준으로 통행 선박 수를 늘리는 데 동의했더라도 이는 결코 전쟁 이전처럼 ‘자유로운 통항’을 의미하는 것은 아니다”라고 밝혔다. 이는 통행료 징수 등 해협 통제권을 행사하겠다는 뜻으로 해석돼, 앞서 루비오 장관이 “이란이 통행료를 징수한다면 외교적 합의는 불가능해질 것”이라고 선을 그은 것과 배치된다.

이란 핵과 관련해서도 트럼프 대통령은 이날 CBS와의 통화에서 “핵무기 획득 금지 합의가 아니라면 대화를 하지 않았을 것”이라며 이번 합의가 “이란의 고농축 우라늄을 만족스럽게 처리하는 결과로 이어질 것”이라고 말했다.

그러나 바가이 대변인은 “우리는 현 단계에서 핵과 관련한 세부 사항에 대해 이야기할 생각이 없다”며 “지금은 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전쟁 종식이 우선순위”라고만 밝혔다.

종전 MOU 체결 이후 유예기간을 더 거친 뒤 핵 문제를 구체적으로 논의한다는 게 이란의 입장이어서 양측이 최종 합의에 이를 수 있을지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다. 협상에 관여하는 한 파키스탄 관리는 “끝날 때까지는 끝난 것이 아니다”라는 조심스러운 입장을 보였다고 로이터통신은 전했다. 또 다른 걸프 지역 관계자도 “막판 이견이 언제든 협상을 무산시킬 수 있다”고 AFP통신에 말했다.