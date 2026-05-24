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[속보]백악관 인근 총격전, 용의자 제압···경내 있던 트럼프는 안전

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본문 요약

미 백악관 인근에서 총격 사건이 발생해 비밀경호국이 출동한 끝에 2명이 총에 맞았다고 CNN이 보도했다.

23일 비밀경호국에 따르면 총격은 백악관에서 한 블록 떨어진 워싱턴 17번가와 펜실베니아 애비뉴 인근에서 발생했다.

폭스뉴스는 백악관 서쪽에서 비밀경호국 요원들이 총격범을 제압했다고 보도했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]백악관 인근 총격전, 용의자 제압···경내 있던 트럼프는 안전

입력 2026.05.24 08:27

수정 2026.05.24 08:55

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미국 비밀경호국 요원이 백악관 인근에서 총격이 발생한 후 총기를 들고 순찰을 돌고 있다. 로이터연합뉴스

미국 비밀경호국 요원이 백악관 인근에서 총격이 발생한 후 총기를 들고 순찰을 돌고 있다. 로이터연합뉴스

미 백악관 인근에서 총격이 발생했다. 용의자는 비밀경호국의 총격을 받고 제압됐다고 로이터통신이 전했다.

로이터통신은 23일(현지시간) 한 남성이 워싱턴 17번가와 펜실베니아 애비뉴 교차로에 위치한 백악관 검문소에 접근해 경호요원들에게 총격을 가했다고 보도했다. 이 과정에서 주변의 행인 두 명도 총상을 입었다고 블롬버그통신은 수사 관계자를 인용해 전했다.

용의자는 비밀경호국 요원들이 제압하는 과정에서 부상을 입고 현재 병원으로 이송된 상태다. 로이터통신은 용의자가 정신적으로 불안정한 상태이며, 접근금지 명령이 내려진 상태였던 것으로 전해졌다.

총격 사건 당시 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 경내에 있었다고 스티븐 청 백악관 공보실장은 밝혔다. 당시 백악관은 인근에서 여러발의 총성이 들리자마자 즉시 봉쇄됐다. 백악관 잔디밭에 있던 기자들은 건물 안으로 대피했다.

ABC방송의 백악관 출입기자인 셀리나 왕이 엑스에 올린 영상에 뉴스를 읽던 도중 갑자기 들린 총소리에 황급히 몸을 숨기는 모습이 담겨 있다.

이번 사건은 백악관 출입기자협회 만찬에서 트럼프 대통령 암살을 시도한 남성이 총기를 소지한 채 보안 검문소를 통과하려 했던 사건으로부터 한달도 채 지나지 않아 발생한 것이다. 또 이번 사건이 발생한 장소는 지난해 11월 주방위군 2명이 총격을 당해 사망한 곳과 멀지 않은 곳이다.

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