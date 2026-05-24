해남서 교육용 경비행기 임야 추락···20대 교관·학생 크게 다쳐

사고 원인 파악 안 돼…항철위 조사 대학 “치료·회복 최우선…성실 협조”

전남 해남에서 대학교 교육용 경비행기가 추락해 교관과 교육생 등 2명이 크게 다쳤다.

24일 전남소방본부 등에 따르면 지난 23일 오후 3시10분쯤 전남 해남군 문내면 석교리 인근에 초당대학교 교육용 경비행기 DA40NG 기종(호출명 HL1190)가 떨어졌다.

이 사고로 경비행기에 타고 있던 교관 A씨(29)와 학생 B씨(24)가 중상을 입어 목포지역 병원으로 옮겨졌다. A씨는 의식이 없는 상태였고, B씨는 의식이 저하된 상태였다.

기체 한쪽 날개는 크게 파손됐지만 화재는 발생하지 않았다. 사고 지점이 임야여서 추가 인명피해는 없었다.

사고 경비행기는 지난 23일 오후 2시40분쯤 전남 무안국제공항에서 이륙해 해남 산이비행장으로 이동하던 중이었다. 사고 지점은 무안국제공항에서 직선거리로 약 40㎞ 떨어진 곳이다.

항공철도사고조사위원회는 비행 경로와 기체 상태 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

초당대학교는 이날 총장 명의 입장문을 내고 “큰 충격과 깊은 책임감을 느낀다”며 “부상자 치료와 회복 지원을 최우선으로 하고 관계 당국 조사에 성실히 협조하겠다”고 말했다.

전남에서는 2016년 6월에도 교육용 경비행기 추락 사고로 교관 1명과 교육생 2명 등 3명이 숨진 바 있다.