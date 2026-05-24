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구미 중앙도서관 리모델링 휴관···최대 150권 2년 장기대출 서비스 운영

입력 2026.05.24 09:22

구미 중앙도서관 리모델링에 따른 특별대출 서비스 ‘도서관이 우리집으로 왔다’ 홍보물. 구미시 제공

구미 중앙도서관 리모델링에 따른 특별대출 서비스 ‘도서관이 우리집으로 왔다’ 홍보물. 구미시 제공

경북 구미시는 중앙도서관 전면 리모델링에 따른 장기 휴관 기간 시민들의 독서 공백을 줄이기 위해 도서 특별대출 서비스 ‘도서관이 우리집으로 왔다’를 다음달 16~22일까지 운영한다고 24일 밝혔다.

중앙도서관 리모델링은 낡은 시설을 개선하고 시민 중심의 체류형 독서 공간을 조성하기 위해 추진된다. 재개관은 2028년 6월 예정으로, 특별대출 받은 도서는 재개관 시점에 일괄 반납하면 된다.

특별대출은 개인회원 최대 50권, 가족회원 최대 150권까지 가능하다.

구미시는 다음달 1~15일 사전 신청을 받은 뒤 16~22일 중앙도서관 방문 방식으로 특별대출을 진행한다. 신청자는 정해진 대출 권수 범위 안에서 원하는 도서를 직접 선택할 수 있다.

리모델링 공사에 따라 자료실 운영도 단계적으로 조정된다. 자료실은 오는 31일까지 정상 운영되며 다음달 2~14일에는 부분 운영에 들어간다. 이 기간에는 ‘책 읽는 그림책 여행’을 제외한 도서 대출 서비스가 중지되지만 디지털자료실은 정상 이용할 수 있다.

특별대출 기간인 다음달 16~22일에는 특별대출 신청자만 자료실 이용이 가능하다.

류정숙 구미시립중앙도서관장은 “공사 기간에는 지역 내 다른 공공도서관과 작은도서관, 전자도서관 서비스를 적극 활용해 달라”고 말했다.

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