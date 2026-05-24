이 대통령 ‘일베 폐쇄’ 공론화···“조롱·혐오 조장하는 사이트 폐쇄 및 징벌적 손배 검토해야”

“국무회의에도 지시하겠다”

이재명 대통령은 24일 “조롱·혐오 표현의 처벌과 징벌적 손해배상, 일간베스트저장소(일베)처럼 조롱·혐오를 방치 및 조장하는 사이트의 폐쇄·징벌적 손해배상·과징금 등 필요한 조치를 엄격한 조건 아래 허용하는 데 대한 공론화와 실제 검토가 필요하다”고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에서 ‘일베 이용자로 추정되는 방문객이 전날 노무현 전 대통령 추도식이 열린 봉하마을에 찾아와 조롱성 행동을 했다’는 보도를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “일베처럼 조롱·모욕으로 사회 분열·갈등을 조장하는 데 대해 표현의 자유로 보호해야 한다는 주장과 처벌을 포함한 제재가 필요하다는 주장이 병존한다”며 “일베 폐쇄 논란도 있었지요?”라고 적었다.

그러면서 혐오 표현에 대한 처벌, 징벌적 손해배상, 혐오 조장 사이트 폐쇄, 과징금 등 조치 검토를 거론한 뒤 “국무회의에도 지시하겠다”며 “여러분 의견은 어떠시냐”고 물었다.

이 대통령은 5·18 광주민주화항쟁 기념일인 지난 18일 ‘탱크 데이’ 이벤트를 기획해 논란이 된 스타벅스코리아를 질타했다. 전날에는 스타벅스가 세월호 참사 추모일인 2024년 4월16일에 진행했던 ‘사이렌 이벤트’를 두고 “일베보관소도 아니고 대기업 공식 행사라는데 더 할 말이 없다”고 비판했다.