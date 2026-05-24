시들시들 채소 15분만에 살리려면?…얼음물 VS 온수

냉장고 속에서 축 처진 상추나 시금치, 급히 살리려면 어떻게 해야 할까. 얼음물에 넣어야 할까, 온수에 담가야 할까? 천하의 ‘살림 9단’도 헷갈릴 때가 있다.

채소가 시드는 가장 큰 이유는 수분 손실 때문이다. 채소는 수확 이후에도 계속 수분을 잃는데, 이 과정에서 세포 압력이 줄어들며 잎과 줄기가 축 처지게 된다. 이때 다시 수분을 공급하면 어느 정도 탄력을 회복할 수 있다.

일반적으로는 시든 채소는 얼음물에 담그는 방법이 널리 알려져 있다. 권장 온도는 약 43~60도 정도다. 따뜻한 물에 채소를 담그면 세포가 더 빠르게 수분을 흡수해 15분 이내에 아삭함이 살아날 수 있다.

이 방법은 상추 같은 잎채소뿐 아니라 아스파라거스와 그린빈, 당근 등에도 활용할 수 있다. 실제로 식재료의 신선도가 중요한 식당에서도 비슷한 방식으로 채소 신선도를 관리하기도 한다.

다만 모든 채소가 ‘온수’에서 되살아나는 것은 아니다. 끈적거리거나 검게 변한 부분, 시큼한 냄새가 나는 채소는 이미 부패가 진행된 상태일 가능성이 높아 섭취하지 않는 것이 안전하다.

차가운 물을 활용한 전통적인 방법도 여전히 효과적인 것으로 알려져 있다. 미국 건강라이프 매체 이팅웰은 얼음물에 15~30분 정도 담가두면 잎채소와 당근, 브로콜리 등의 탄력을 회복하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다.

채소를 오래 신선하게 보관하려면 수분 관리가 중요하다. 잎채소는 키친타월로 감싸 냉장 보관하고, 허브류는 줄기를 물에 담근 상태로 보관하면 신선도를 더 오래 유지할 수 있다.