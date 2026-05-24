유튜브는 관심 없는 ‘돈 안되는’ 일들···조회수로는 구할 수 없는 삶이 있다

효율과 트래픽의 시대, 레거시 미디어의 차별화 분투기 “뉴미디어가 ‘아니면 말고’ 할 때 기성언론은 팩트체크”

아이는 침대 난간을 붙잡고 울고 있었다. 손길을 보낼 사람이 없다는 것을 아이가 알 리 만무했다. 친모는 중증 장애로 아이를 돌볼 수 없었고, 병원엔 전담할 인력이 없었다. 심장병과 청각 장애를 갖고 태어난 하늘이(가명·2)는 그렇게 홀로 아픔을 토해냈다. 그런 하늘이를 처음 본 간병인 양미영씨는 숨이 멎을 듯한 슬픔을 느꼈다. 양씨는 슬픔의 크기만큼 애정을 쏟기로 했다. 그리고 큰 병원비 부담에도 “죽이 되든 밥이 되든 내가 데려가자”고 결심했다.

하늘이를 맡아 키우는 길은 험난했다. 양씨는 아이를 키우기 위해 ‘장애아동 돌봄 서비스’의 돌보미 자격증을 땄지만, 주소지가 다르다는 이유로 승인을 받지 못했다. 현실적인 한계 앞에서 절망하던 찰나 이설화 강원도민일보 기자를 만났다. 이 기자는 강원도 내 의료 사각지대에 놓인 아이들을 추적 취재 중이었다. 아이를 돌보느라 병원 계단을 수천 걸음씩 오르내리던 양씨에게 이 기자가 던진 “운동하시네요?”라는 첫 질문을, 양씨는 아직도 또렷이 기억한다.

“진짜 너무 고맙더라고요. 평소엔 나 몰라라 하던 공무원들인데 기사가 아니었다면 관심을 가졌겠어요?” 정말 이 기자의 기사가 나간 뒤 상황이 달라졌다. 강원가정위탁지원센터에서 연락이 왔고, 양씨는 마침내 하늘이의 법적 보호자가 됐다. 한 달에 몇번씩 토하고 열이 나던 하늘이는 양씨와 함께 살게 된 지난 1월부터 거짓말처럼 아픈 일이 줄었다. “보도가 아니었다면 하늘이는 저와 떨어져 연고도 없는 곳에 보내져 힘들어했을 거예요.”

유튜브나 뉴미디어였다면 어땠을까. 양씨는 고개를 가로저었다. “기자라서 이렇게 적극적으로 취재해주지 않았을까요?” 조회수와 효율성이 매체의 생존을 결정하는 시대, 아직도 어떤 이들은 레거시 미디어가 필요하다고 말한다. 분투하는 사람들의 삶을 바꾸고, 거대 권력을 감시하며, 신뢰할 수 있는 공론장을 펼치는 일은 대체 불가능하다는 것이다. 레거시 미디어의 효용을 말하는 이들의 이야기를 들어봤다.

유튜브가 외면한 곳에 있는 삶

“내가 경험하고 나니까 (레거시 미디어가) 필요해요. 왜냐하면 사람들이 바윗덩어리 떨어지는 이슈만 기억하고 잔잔한 건 몰라요. 진짜 그런(약자를 조명하는) 역할이 좀 있어야 해요. 여기 신문(강원도민일보) 기사에 내가 (말로) 못했던 마음을 많이 실어주었더라고요.”

양씨는 사회적 약자, 소수자, 소외된 계층에 대한 보도가 많은 사람의 이목을 끌지는 못하더라도 개개인의 삶을 바꿀 수 있을 정도로 중요하다는 점을 체감했다고 밝혔다. 특히 자신의 문제를 대변해줄 언어를 찾은 데서 큰 효능감을 느꼈다.

“처음엔 ‘양육비 안 줘도 그만 아냐?’라는 인식이 많았어요. 당사자들도 드러내는 걸 꺼렸고요.” 이영 양육비해결총연합회 대표도 ‘양육비 미지급 문제’ 공론화에 레거시 미디어의 역할이 컸다고 말했다. 과거 양육비 미지급은 위법 행위임에도 개인 간의 문제 정도로 치부됐다. 양육비 지급을 강제로 이행하게 할 방법이 없는 상황에서 피해자들은 좌절했다.

유튜브 등 뉴미디어가 언론의 대안으로 부상할 때였지만 이 문제에 무관심했다. 여론이 달라지기 시작한 건 2018년 기성 언론이 이 문제를 본격적으로 다루기 시작한 이후였다. 이 대표는 “이 문제가 해결될 수 있을까 하는 불안함이 굉장히 컸는데 공영방송에서 관심을 갖고 취재한다는 사실만으로도 힘이 되고 고마웠다”고 말했다. KBS 등 언론은 특별기획 등을 통해 이 문제가 왜 공론화돼야 하는지 알렸고, 해외 사례를 기반으로 한 대안도 제시했다. 이는 입법으로 이어져 정부는 지난해부터 양육비를 먼저 지급하고, 비양육자로부터 받아내는 ‘양육비 선지급제’를 시행하기 시작했다.

보도의 효과는 한 사람의 삶을 바꾸고, 제도를 변화시키는 데서 그치지 않았다. 시민운동에 뛰어든 이 대표는 “제가 겪은 어려움 외에 다른 소외된 문제들에 대해서도 관심을 가질 수 있게 됐다”고 말했다. 언론 보도가 타인에 대한 관심으로 선순환을 만든 셈이다. 그는 그러면서 “소외계층이나 사회적 약자 당사자들은 소리를 내도 (전달력이) 약하다”며 “그런 점에서 언론이 수면 아래 있는 문제들을 들춰서 보도하는 건 굉장히 중요한 일”이라고 말했다.

돈이 안 돼도 3개월을 투자했다

3개월, 12개 도시, 77명의 취재원, 260건의 사례, 한국일보 취재팀이 지난해 ‘자녀 살해 후 자살 사건’(김동욱·김지현·한소범 기자)을 추적·보도하는 데 들인 노력이다. 한소범 기자는 통화에서 “조회수와 무관하게 ‘중요한 사안을 취재한다’고 믿어주는 것이 레거시의 자산인 것 같다”고 말했다. ‘비효율’적이라도 수면 아래 문제를 발굴하는 데 물적·인적 자원을 투입할 수 있다는 점이 레거시 미디어의 장점이라는 것이다.

레거시 미디어가 축적해온 취재 역량이 도움이 되기도 했다. 이 사안은 가족·생명과 관련된 문제라는 점에서 취재원들의 협조를 끌어내기 쉽지 않았다. 애써 방문한 지역에서 취재원의 거부로 허탕을 치는 일은 다반사였다. 한 기자는 “사내에 쌓인 탐사보도에 대한 노하우가 도움이 됐다”며 “부장·차장 등 선배들이 어떻게 취재 접근을 하면 좋은지 조언을 해줬다”고 말했다.

긴 시간 동안 조회수나 수익에 대한 압박 없이 취재팀을 지원하는 안정적인 조직과 사내 분위기도 보도의 원동력이었다. 한 기자는 “3개월 동안 정말 ‘노가다’를 했다. 모든 키워드를 뽑아서 ‘자녀 살해 후 자살’로 분류될 수 있는 사안을 정리했다”며 “그동안 악몽도 자주 꾸고 우리가 ‘삽질’하고 있는 거 아닌가라는 생각도 들었다. 그럴 때 회사는 조회수와 무관하게 ‘중요한 사안을 취재한다’고 믿어줬다”고 말했다.

권력을 감시하고 행정의 공백을 포착하는 역할도 레거시 미디어가 할 수 있는 일로 꼽았다. 한 기자는 “취재하면서 왜 지금까지 아무도 이걸 하지 않았을까라는 얘기를 자주 했다”며 “공권력은 공권력대로, 인권단체는 인권단체대로 할 일을 하고 있는데 이걸 아울러서 하나의 시각으로 보고, 문제화하지는 못했던 것 같다. 그 지점이 언론이 필요한 영역인 것 같다”고 말했다. 기획·조직력을 갖추고 있으면서도 문제를 객관적으로 바라볼 수 있는 제3자라는 점이 차이를 만든다는 것이다.

국제언론단체도 “책임감 있는 미디어 절실”

레거시 미디어의 기자들이 뉴미디어와의 차이로 가장 강조한 점은 ‘팩트체크’ 여부였다. 한 경제지 10년차 기자는 “기성 언론의 가장 큰 장점은 검증 시스템과 책임의 무게”라며 “뉴미디어가 자극적인 주장을 던져놓고 ‘아니면 말고’ 식 태도를 취할 때 레거시 미디어는 데스크를 거치며 사실을 교차 검증하고 오보에 대해 무거운 책임을 진다”고 강조했다. 탐사보도팀에서 일한 한 방송사 기자는 “레거시 미디어가 비판의 배설통이 될지언정 그 상호작용 속에서 조금씩 좋은 사회를 위한 (합의된) ‘선’을 만들어간다고 생각한다”고 말했다.

독자들 역시 부실한 팩트체크를 유튜브의 특징으로 인식하고 있었다. 2025년 언론진흥재단 ‘유튜브와 저널리즘’ 보고서에 따르면 유튜브 뉴스 이용자 다수는 편파적이거나 선정적인 콘텐츠, 허위정보에 노출된 경험이 있다고 답했다. 보고서는 또 유튜브 뉴스가 개방적 공론장보다는 동질적 집단 내 공감과 확신을 강화하는 방향으로 소비되고 있다고 분석했다.

이는 권력을 실질적으로 견제하고 유의미한 변화를 만들어낼 수 있는 보도는 여전히 엄밀한 팩트체크에 기반하고 있음을 방증한다. 양육비 미지급 문제, 자녀 살해 전수조사 등 제도 변화로 이어진 보도의 공통점은 레거시 미디어의 검증 과정을 거쳤다는 것이다. 과거 국정농단 사태 당시 JTBC ‘최순실 태블릿 PC’ 보도는 권력에 대한 감시자로서 언론의 역할을 보여줬다. 반면 일부 유튜버들의 조작설은 근거가 없다는 법원의 판결을 받았다.

문제의식은 국내 언론계에만 국한되지 않는다. 국제사회에서도 ‘검증된 정보 생산’의 가치가 다시 주목받고 있다. 국제 언론자유 보호단체인 국경없는기자회(RSF)는 5월 20일 주간경향과 서면 인터뷰에서 “인공지능을 통해 확산하는 허위 정보와 저급 콘텐츠의 증가로 언론인과 강력하고 책임감 있는 미디어 산업의 필요성이 더욱 절실해졌다”며 “대규모 조사를 수행하고 사실에 기반한, 진정으로 새로운 정보를 만들어낼 수 있는 역량은 오직 언론인만이 갖추고 있다”고 강조했다.

비정파성으로서 “재래식”이 아니라 조회수와 효율만 좇는 “재래식”을 거부하는 것이 레거시 미디어가 살길이라는 주장도 제기된다. 한 경제지 기자는 “레거시 미디어도 조회수에 쫓겨 사실 확인이라는 기본을 놓치는 등 스스로 신뢰를 깎아 먹은 측면이 분명히 있다”며 “이런 상황일수록 시간이 걸리더라도 현장에서 사람의 목소리를 듣고 두 번 세 번 팩트를 체크해서 기사에 녹이는 일에 목숨을 걸어야 한다”고 말했다.

레거시 미디어가 완벽해서가 아니라 비효율을 감당할 수 있는 ‘최후의 보루’라는 점에서 존재 이유를 찾아야 한다는 것이다. RSF는 “많은 뉴미디어가 검증 없이 콘텐츠를 재포장해 이익을 취하려 하지만 언론은 책임감 있는 자세, 전문적인 취재 기법, 직업윤리를 지킴으로써 사실과 다양한 의견을 존중하는 정보를 보장할 수 있다. 이를 통해 언론은 다른 미디어와 차별화된 가치를 창출할 수 있다”고 전했다.