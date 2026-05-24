입맛만 좋아지는 걷기 운동? 효율 높이려면 ‘메타볼릭 워킹’

“걷기 운동은 살이 안 빠지고 밥만 더 먹게 된다”는 인식이 있지만, 전문가들은 걷기도 방법에 따라 충분한 운동 효과를 낼 수 있다고 조언한다. 핵심은 단순 산책이 아니라 ‘강도’와 ‘속도’, 그리고 ‘변화’를 주는 데 있다.

최근 해외에서는 ‘메타볼릭 워킹’ 같은 고강도 걷기 방식도 주목받고 있다. 영국 피트니스 전문가 고크 예소드하란은 영국 라이프스타일 매체 우먼&홈을 통해 “40대 이상 여성에게는 장거리 달리기보다 대사 기능 개선과 지방 연소에 더 효과적일 수 있다”고 설명했다.

메타볼릭워킹은 말 그대로 신진대사를 적극적으로 자극하도록 설계된 걷기 운동 방식으로 단순히 천천히 오래 걷는 산책형 걷기와 달리, 속도와 강도를 의도적으로 변화시키는 것이 핵심이다. 보통 빠르게 걷기 2~3분, 천천히 회복 걷기 1~2분을 반복한다. 인터벌 트레이닝을 걷기에 적용한 형태에 가깝다. 예를 들면 3분간 숨이 약간 찰 정도로 빠르게 걷고, 2분간 편하게 걷는 것을 20~30분 반복하는 식이다.

이 운동이 주목받는 이유는 일정 속도로만 걷는 것보다 심박 수 변화가 커져 칼로리 소모와 심폐 기능 향상에 도움이 될 수 있기 때문이다. 또한 러닝보다 무릎·발목 충격이 적어 중장년층이나 운동 초보자도 시도하기 쉽다. 빠르게 걷는 구간에서는 엉덩이·허벅지·코어 근육 사용이 늘어나 일반 산책보다 운동 강도가 높아진다. 여기에 일부 전문가들은 식후 메타볼릭 워킹이 혈당 변동 완화와 대사 건강 유지에 긍정적일 수 있다고 전한다. 다만 체중 감량 효과는 식습관과 전체 활동량에 따라 달라진다는 점을 유의해야 한다.

운동 전문가들은 메타볼릭 워킹을 할 때 약간 숨이 차지만 대화는 가능한 정도의 속도를 유지하면서, 팔을 크게 흔들고 오르막이나 계단 활용할 것을 추천한다. 최소 20분 이상 반복하는 것도 필수다.

걷기의 가장 큰 장점은 ‘꾸준히 할 수 있는 운동’이라는 점을 꼽는다. 하루가 다르게 기온이 올라가면서 장시간 야외 활동은 도리어 건강에 마이너스가 될 수 있다. 걷기 운동에도 효율이 필요한 이유다.