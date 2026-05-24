창간 80주년 경향신문

입맛만 좋아지는 걷기 운동? 효율 높이려면 ‘메타볼릭 워킹’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

입맛만 좋아지는 걷기 운동? 효율 높이려면 ‘메타볼릭 워킹’

입력 2026.05.24 10:20

메타볼릭워킹은 말 그대로 신진대사를 적극적으로 자극하도록 설계된 걷기 운동 방식으로 인터벌 트레이닝과 비슷하다. pexels 사진 크게보기

메타볼릭워킹은 말 그대로 신진대사를 적극적으로 자극하도록 설계된 걷기 운동 방식으로 인터벌 트레이닝과 비슷하다. pexels

“걷기 운동은 살이 안 빠지고 밥만 더 먹게 된다”는 인식이 있지만, 전문가들은 걷기도 방법에 따라 충분한 운동 효과를 낼 수 있다고 조언한다. 핵심은 단순 산책이 아니라 ‘강도’와 ‘속도’, 그리고 ‘변화’를 주는 데 있다.

최근 해외에서는 ‘메타볼릭 워킹’ 같은 고강도 걷기 방식도 주목받고 있다. 영국 피트니스 전문가 고크 예소드하란은 영국 라이프스타일 매체 우먼&홈을 통해 “40대 이상 여성에게는 장거리 달리기보다 대사 기능 개선과 지방 연소에 더 효과적일 수 있다”고 설명했다.

메타볼릭워킹은 말 그대로 신진대사를 적극적으로 자극하도록 설계된 걷기 운동 방식으로 단순히 천천히 오래 걷는 산책형 걷기와 달리, 속도와 강도를 의도적으로 변화시키는 것이 핵심이다. 보통 빠르게 걷기 2~3분, 천천히 회복 걷기 1~2분을 반복한다. 인터벌 트레이닝을 걷기에 적용한 형태에 가깝다. 예를 들면 3분간 숨이 약간 찰 정도로 빠르게 걷고, 2분간 편하게 걷는 것을 20~30분 반복하는 식이다.

이 운동이 주목받는 이유는 일정 속도로만 걷는 것보다 심박 수 변화가 커져 칼로리 소모와 심폐 기능 향상에 도움이 될 수 있기 때문이다. 또한 러닝보다 무릎·발목 충격이 적어 중장년층이나 운동 초보자도 시도하기 쉽다. 빠르게 걷는 구간에서는 엉덩이·허벅지·코어 근육 사용이 늘어나 일반 산책보다 운동 강도가 높아진다. 여기에 일부 전문가들은 식후 메타볼릭 워킹이 혈당 변동 완화와 대사 건강 유지에 긍정적일 수 있다고 전한다. 다만 체중 감량 효과는 식습관과 전체 활동량에 따라 달라진다는 점을 유의해야 한다.

운동 전문가들은 메타볼릭 워킹을 할 때 약간 숨이 차지만 대화는 가능한 정도의 속도를 유지하면서, 팔을 크게 흔들고 오르막이나 계단 활용할 것을 추천한다. 최소 20분 이상 반복하는 것도 필수다.

걷기의 가장 큰 장점은 ‘꾸준히 할 수 있는 운동’이라는 점을 꼽는다. 하루가 다르게 기온이 올라가면서 장시간 야외 활동은 도리어 건강에 마이너스가 될 수 있다. 걷기 운동에도 효율이 필요한 이유다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글