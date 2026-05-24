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엇, 당근 색이 왜 이래?···초록색으로 변한 꼭지, 먹어도 괜찮을까

입력 2026.05.24 10:40

수정 2026.05.24 11:12

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햇빛 받으면 광합성 시작···‘엽록소’ 생성돼

독성 있거나 상한 것 아니라 먹어도 OK

새싹나도 섭취 가능···단 빠른 시일 내 권장

오래 보관해둔 당근이 일부 초록으로 변했다. 그 원인은 엽록소 때문이다. pexels 사진 크게보기

오래 보관해둔 당근이 일부 초록으로 변했다. 그 원인은 엽록소 때문이다. pexels

영양가가 높고 가격 변동도 비교적 적은 당근은 늘 갖춰두는 채소다. 각종 요리에 조연으로도 쓸모가 좋지만, 당근라페를 김치 담그듯 만들어두면 여러모로 활용도가 높다. 그런데 막상 요리하려고 보면 당근의 꼭지 주변이 초록색으로 변해 있어 상한 건가 망설인 경험이 적지 않다. 이 초록색 부분은 먹어도 괜찮을까.

당근 꼭지 주변이나 윗부분이 초록색으로 변하는 이유는 ‘엽록소’ 때문이다. 당근은 원래 흙 속에서 자라지만, 재배 과정에서 윗부분이 흙 밖으로 노출되면 햇빛을 받아 광합성을 시작하게 된다. 이 과정에서 초록색으로 변색된다. 이 초록색 부분이 독성이 있거나 상한 것은 아니며, 맛에도 큰 영향을 주지 않아 그대로 조리해 먹어도 문제없다고 한다.

당근을 오래 보관하다 보면 꼭지 부분에서 새싹이 나는 경우도 있다. 이는 꼭지 쪽에 생장점이 남아 있기 때문인데, 새싹이 나더라도 먹는 데 큰 문제는 없다. 다만 싹이 자라면서 영양분을 소비하기 때문에 맛과 영양가는 떨어질 수 있어 가능한 빨리 먹는 것이 좋다.

반면 이상한 냄새가 나거나 표면이 물러지고 끈적거리는 경우는 부패 가능성이 높아 주의가 필요하다.

전문가들은 당근 보관 시 ‘건조 방지’가 중요하다고 강조한다. 냉장고 채소칸에 세워서 보관하면 실제 생육 환경과 비슷해 더 오래 신선함을 유지할 수 있다는 것이다. 특히 키친타월로 감싼 뒤 비닐봉지나 랩으로 싸서 보관하면 수분 증발을 줄이는 데 도움이 된다고 전했다.

당근을 대량 구매했을 경우에는 냉동 보관도 추천된다. 전문가들은 맛과 영양이 떨어지기 전에 먹기 좋은 크기로 썰어 냉동 보관하면 편리하다고 조언한다. 반달 모양이나 채썰기 형태로 손질한 뒤 냉동용 지퍼백에 넣어두면 볶음이나 조림, 국 요리에 바로 사용할 수 있다. 다만 냉동한 당근은 생으로 먹을 때보다 식감이 다소 무를 수 있다.

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