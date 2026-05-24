이 대통령, 부처님 오신날 법요식 참석 “원융회통 정신 깊이 새기겠다”

이재명 대통령은 부처님 오신 날인 24일 “원융회통(서로 다른 쟁론을 화합해 하나로 소통시킴)의 정신을 깊이 새기며, 하나된 힘으로 국민과 나라의 위기를 극복해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 종로구 조계사에서 열린 불기 2570년 부처님 오신 날 봉축법요식 축사에서 “중생들이 서로를 배척하기보다 이해하고, 대립하기보다 화합하라는 부처님의 가르침은 우리 사회를 더 단단한 공동체로 만들어 준 든든한 버팀목이었다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “부처께선 ‘미움은 미움으로 사라지지 않고, 오직 자비로써 사라진다’고 말씀하셨다”며 “지금 우리 사회에도 서로 다른 생각을 화합하고 아우르는 배려와 이해의 정신, 각자도생이 아닌 공존 상생으로 나아가고자 하는 따뜻한 마음이 절실히 필요하다”고 말했다.

이 대통령은 “국민주권정부는 부처님의 이 귀한 말씀을 등불로 삼아 국민 한 사람, 한 사람의 삶을 더 세심하게 살피고 가장 낮은 곳의 목소리에 귀 기울이는 나라를 만들겠다”고 밝혔다.

그는 “무엇보다 국민의 목숨을 살리는 정부를 만들기 위해 최선을 다하며, 만인이 존귀하고 누구나 평등하다는 가르침을 꼭 실천하겠다”고 다짐했다.

봉축법요식은 주요 불교계 인사와 정·관계 인사, 이웃 종교의 지도자, 시민들이 함께 부처님의 자비와 광명의 의미를 되새기고 평안과 화합을 나누는 자리다.

대한불교조계종이 주최한 이날 행사에는 불교계, 정·관계, 신도 등 1만여명이 참석했다. 불교계에서는 대한불교조계종 종정 성파 대종사, 대한불교조계종 총무원장 진우스님, 대한불교조계종 원로의장 자광 대종사 등이 참석했다. 정·관계에서는 우원식 국회의장, 최휘영 문화체육부 장관이, 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장, 전성환 경청통합수석 등이 참여했다.