건강·피부, 체력까지 챙기는 ‘여름 슈퍼푸드’ 9가지는?

이번 주말 낮 기온이 최고 30도까지 오를 것으로 예보됐다. 끈적끈적 더운 여름은 벌써부터 겁이 나지만, 여름이기 때문에 즐길 수 있는 맛있는 음식이 있으니 위안으로 삼아보면 어떨까.

무더운 여름을 앞두고 건강과 피부, 체력 관리를 동시에 돕는 ‘여름 슈퍼푸드’에 대한 관심이 커지고 있다. 특히 여성은 철분과 칼슘, 항산화 영양소 필요량이 상대적으로 높은 만큼 계절 식재료를 활용한 균형 잡힌 식단이 중요하다는 조언이 나온다.

가장 주목할만한 식품 중 하나는 체리다. 체리에는 항산화 성분과 비타민 C, 칼륨이 풍부해 염증 완화와 세포 손상 예방에 도움을 줄 수 있다. 특히 여름철 간식처럼 간편하게 섭취하기 좋다는 점도 장점으로 꼽힌다.

블루베리와 같은 베리류 역시 대표적인 여름 슈퍼푸드다. 베리류는 항산화 성분인 안토시아닌과 식이섬유가 풍부해 면역력과 피부 건강, 혈관 건강 유지에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 알려져 있다.

아보카도도 여성들에게 추천되는 식품이다. 불포화지방산과 비타민 E, 식이섬유가 풍부해 포만감을 높이고 심혈관 건강과 피부 보습에 도움을 줄 수 있다. 특히 비타민 B6와 엽산, 마그네슘은 호르몬 생성에 필요한 영양소로 생리 전 증후군 완화에도 도움을 준다.

여름철 수분 보충을 돕는 식품도 중요하다. 수박과 오이, 토마토 등 수분 함량이 높은 채소·과일은 더위로 인한 탈수를 예방하고 피부 컨디션 유지에도 도움이 될 수 있다. 수박에는 라이코펜 외에도 체액 균형을 돕는 칼륨이 풍부하다. 토마토에 함유된 라이코펜 성분은 자외선으로 인한 피부 손상을 줄이는 데 긍정적이라는 연구 결과도 소개됐다. 라이코펜은 지용성이므로 흡수율을 높이려면 토마토에 올리브 오일 같은 건강한 지방을 첨가하면 좋다. 더위에 입맛 없을 때에는 토마토를 다져 넣은 살사를 활용하거나, 토마토솥밥이나 토마토김치찌개 등 한식에도 두루 활용해봐도 좋다.

채소 중에서는 루콜라를 권할 만 하다. 풍미가 좋고 영양소도 풍부해 여름 내내 즐기기 좋다. 하지만 칼로리는 낮아 두 컵 분량에 10cal에 불과하다. 골다공증 예방을 위해 뼈 밀도를 유지해야 한다면 비타민 K가 풍부한 루콜라를 마다할 이유가 없다.

갱년기 여성이라면 아마씨를 주목할 필요가 있다. 오메가 3 지방산을 함유해 호르몬 균형을 유지하는 데에 기여하는 것으로 알려져 있다. 건강한 식재료를 넣은 스무디에 아마씨 1~2큰술을 넣어 마시면 안면 홍조, 감정 기복, 야간 발한을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

여름철 체중 조절을 노린다면 섬유질과 단백질이 풍부해 포만감을 오래 유지해 간식을 차단하며, 소화가 잘 되는 퀴노아를 먹어 보자. 그래도 오후의 허기를 이기기 쉽지 않다면, 시원한 녹차를 권한다. 심장 건강에 좋을 뿐만 아니라 항산화 성분이 자외선으로부터 피부 노화를 막아주는 데에 한몫한다.

전문가들은 “슈퍼푸드는 특정 식품 하나만 먹는다고 건강 효과가 극적으로 나타나는 것은 아니다”라며 “제철 식재료를 중심으로 다양한 색깔의 과일과 채소, 단백질 식품을 함께 섭취하는 것이 중요하다”고 조언한다.