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청주 ‘장애인 디지털 빌리지’ 개관 두 달 만에 770여 명 방문…전국 벤치마킹도 잇따라

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본문 요약

충북 청주에 전국 처음으로 들어선 장애인 전용 디지털 콘텐츠 체험 공간이 인기를 끌고 있다.

타 지자체와 관련 기관의 벤치마킹 방문도 잇따르면서 개관 이후 현재까지 총 37개 기관이 장애인 디지털 빌리지를 견학했다.

지난 3월 개관한 이곳은 가상현실과 증강현실 기술을 활용해 장애인들이 일상생활, 직업 훈련, 스포츠 활동 등을 안전하게 체험할 수 있도록 돕는 시설이다.

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청주 ‘장애인 디지털 빌리지’ 개관 두 달 만에 770여 명 방문…전국 벤치마킹도 잇따라

입력 2026.05.24 11:29

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 청주시 흥덕구 신봉동 장애인 디지털 빌리지에서 방문객들이 휠체어 레이싱 체험을 하고 있다. 이삭 기자.

충북 청주시 흥덕구 신봉동 장애인 디지털 빌리지에서 방문객들이 휠체어 레이싱 체험을 하고 있다. 이삭 기자.

충북 청주에 전국 처음으로 들어선 장애인 전용 디지털 콘텐츠 체험 공간이 인기를 끌고 있다.

24일 청주시에 따르면 지난 3월 흥덕구 신봉동 복지타운에 조성한 ‘장애인 디지털 빌리지’의 누적 이용객이 19일 현재 총 772명을 기록한 것으로 집계됐다.

개관 시범운영 기간이었던 3~4월 두 달간 총 527명이 방문했다. 이어 이번 달에는 19일 만에 245명이 이곳을 찾았다. 타 지자체와 관련 기관의 벤치마킹 방문도 잇따르면서 개관 이후 현재까지 총 37개 기관이 장애인 디지털 빌리지를 견학했다.

지난 3월 개관한 이곳은 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기술을 활용해 장애인들이 일상생활, 직업 훈련, 스포츠 활동 등을 안전하게 체험할 수 있도록 돕는 시설이다. 지상 2층 연면적 900㎡ 규모로 사업비는 49억원이 투입됐다.

1층 직업체험 존은 키오스크 주문, VR 기기를 활용한 바리스타·세차·일상 체험 등 장애인의 사회진출에 도움을 줄 수 있는 가상체험 공간이다. 가상현실 스키, 휠체어 레이싱, 스크린 사격, 3D 모션플레이 등도 이곳에서 즐길 수 있다. 2층은 장애인과 비장애인 영유아들이 뛰어놀 수 있는 ‘디지털 키즈카페’로 꾸며졌다. 3면 스크린 체험 공간과 볼풀장, 트램펄린을 디지털 콘텐츠와 접목해 장애 유형과 관계없이 모든 아이가 가족과 함께 어울릴 수 있다.

이곳이 인기를 끄는 이유는 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기술을 통해 장애인에 직업체험 등 다양한 경험을 제공하고 있기 때문이다. 또 비장애인도 이용할 수 있어 이곳을 찾는 일반인들의 발걸음도 이어지고 있다.

청주시 관계자는 “이 시설이 디지털을 통해 장애인과 비장애인이 특별함을 넘어 일상 속에서 자연스럽게 통합되는 공간이 되길 바란다”며 “장애인의 재활과 일상생활에 도움이 되는 공간으로 만들어나가겠다”고 말했다.

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