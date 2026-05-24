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‘진화한 좀비’ 군체, 개봉 4일 만에 100만 돌파···“‘왕사남’보다 하루 빨라”

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본문 요약

연상호 감독 영화 <군체>가 개봉 4일 만에 100만 관객을 넘어섰다.

<군체>의 100만 관객 돌파는 개봉 4일 차에 이뤄진 것으로, 올해 개봉작으로 관객 수 약 1685만명을 동원한 <왕과 사는 남자>보다 빠르다고 쇼박스는 전했다.

<왕과 사는 남자>는 개봉 5일 차에 관객 수 100만명을 돌파했다.

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‘진화한 좀비’ 군체, 개봉 4일 만에 100만 돌파···“‘왕사남’보다 하루 빨라”

입력 2026.05.24 11:40

수정 2026.05.24 13:00

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  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <군체>의 연상호 감독과 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록(왼쪽부터) 등 출연 배우들이 관객 100만명 돌파 기념 촬영을 하고 있다. 쇼박스 제공

영화 <군체>의 연상호 감독과 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록(왼쪽부터) 등 출연 배우들이 관객 100만명 돌파 기념 촬영을 하고 있다. 쇼박스 제공

연상호 감독 영화 <군체>가 개봉 4일 만에 100만 관객을 넘어섰다.

배급사 쇼박스는 24일 오전 기준 영화진흥위원회 통합전산망에 기록된 <군체> 관객 수가 100만명을 넘어었다고 밝혔다. <군체>의 100만 관객 돌파는 개봉 4일 차에 이뤄진 것으로, 올해 개봉작으로 관객 수 약 1685만명을 동원한 <왕과 사는 남자>보다 빠르다고 쇼박스는 전했다. <왕과 사는 남자>는 개봉 5일 차에 관객 수 100만명을 돌파했다.

<군체>의 연상호 감독과 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록 등 출연 배우들은 숫자 ‘100’모양의 노란색 풍선을 든 채 인증 사진을 찍으며 관객 수 100만명 돌파를 자축했다.

<군체> 포스터.

<군체> 포스터.

<군체>는 감염 사태가 벌어진 폐쇄된 빌딩에서 생명공학과 교수 세정(전지현)을 비롯한 생존자들이 사투를 벌이는 이야기다. <부산행>(2016), <반도>(2020) 등에 이어 연상호 감독이 선보이는 좀비 영화다. 올해 제79회 칸 국제영화제 ‘미드나잇 스크리닝’(비경쟁) 부문에 초청돼 월드 프리미어(세계 최초) 공개되며 팬들의 관심을 모았다.

<군체>는 개봉일인 지난 21일에만 관객 19만9000여명을 모아 올해 개봉작 중 첫날 관객 수 1위 기록도 경신했다. 이는 <악마는 프라다를 입는다 2>(15만767명), <왕과 사는 남자>(11만7783명)를 넘어선 것이다.

10년 만에 또 좀비, 그런데 이제 ‘집단 지성’을 곁들인···“알고리즘 기반 AI에서 영감”

<부산행>(2016)으로 칸 국제영화제 레드카펫을 밟았던 연상호 감독이 신작 <군체>와 함께 칸에 귀환했다. 자정 즈음 상영되는 ‘미드나이트 스크리닝(비경쟁)’ 부문에 초청된 것도, 좀비물로 찾아온 것도 10년 전과 같다. 달라진 것은 위상이다. “<부산행> 때는 대부분 저를 모르셨지만, 이제는 ‘10년 전에 그 영화를 만든 사람’이라는 걸 많이 아시...

https://www.khan.co.kr/article/202605171035001

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