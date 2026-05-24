“한국은 전략적 요충지”…해외 상용차 브랜드의 매서운 공습

국내 상용차 시장은 국내 차만의 독무대가 아니다. 토종 브랜드의 굳건한 아성에 도전하는 수입 상용차 브랜드들의 공세 역시 갈수록 매섭게 달아오르고 있다. 이들은 단순한 판매 실적 확대를 넘어 까다로운 한국 시장을 아시아와 태평양 지역 공략을 위한 핵심 전초기지로 삼으려는 전략으로 나서고 있다.

가장 공격적으로 점유율을 넓혀가는 곳은 독일의 상용차 명가 ‘만트럭버스그룹’이다. 만트럭버스코리아는 최근 국내 진출 이후 누적 판매량 1만5000대를 돌파했다. 업계가 특히 주목하는 지표는 고객들의 높은 재구매율이다. 올 상반기 기준으로 기존 고객이 다시 만트럭을 선택하는 재구매율이 전체 판매량의 55%에 달한다.

최근 한국을 직접 방문한 토마스 헤머리히 만트럭버스그룹 세일즈 인터내셔널 총괄 부사장은 “한국은 만트럭의 글로벌 전략에서 매우 중요한 핵심 시장 중 하나”라며 “고객 중심의 통합 비즈니스 솔루션을 지속적으로 확대해 한국 고객들에게 본사 차원의 아낌없는 투자와 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 이를 증명하듯 만트럭은 카카오톡을 활용한 실시간 견적 확인 시스템과 비대면 전자계약 등 디지털 영업망을 공격적으로 구축해 고객 편의를 높이는 데 집중하고 있다.

스웨덴의 자존심으로 불리는 ‘스카니아’도 만만치 않다. 스카니아코리아는 고효율 디젤 엔진 라인업인 ‘스카니아 슈퍼’를 전면에 내세워 압도적인 연료 경제성을 무기로 삼았다. 유류비 등 유지비에 극도로 민감한 국내 화물 차주들의 지갑을 열겠다는 전략이다. 이들은 단순히 트럭이라는 하드웨어를 파는 데 그치지 않고 주행 데이터에 기반한 연결성 서비스와 법인 고객의 특성에 맞춘 맞춤형 세일즈 솔루션을 제공해 시장 점유율을 빠르게 끌어올리는 중이다.

이처럼 내로라하는 글로벌 수입 상용차 업체들이 유독 한국 시장에 막대한 공을 들이는 이유는 국내 화물차 운전자들의 눈높이와 요구 조건이 세계 최고 수준이기 때문이다. 한국 시장에서 성공하면 세계 어느 시장에서도 통한다는 이른바 ‘테스트 베드’로서의 가치를 높게 평가한 것이다. 업계 관계자는 “국내 차주들은 연비와 내구성은 기본이고 최근에는 디지털 편의 사양과 주행 보조 시스템 등에 대한 안목까지 높아졌다”고 분석했다.