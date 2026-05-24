정부 20조 어떻게 쓸까···전남도 ‘시민공동체 포럼’ 참여자 1만명 돌파

개설 2개월만에 정책제안 270여건···시민 주도 협치 눈길

전남·광주 통합특별시 추진 과정에서 정부 재정 지원금 활용 방안을 시민이 직접 제안하는 온라인 포럼 참여자가 1만명을 넘어섰다.

전남도는 “‘20조 시민공동체 포럼’ 위원이 1만명을 돌파했다”고 24일 밝혔다. 20조 포럼은 전남·광주 통합특별시와 상생발전 방향, 정부 특별재정금 활용 방안을 시·도민이 직접 제안하고 토론하는 온라인 소통 공간이다. 정부는 앞서 통합특별시에 4년간 최대 20조원 규모의 재정 지원 방침을 밝힌 바 있다.

지난 3월 말 플랫폼 개설 이후 두 달여 만에 참여자가 늘면서 정책 제안도 270여건 접수됐다. 제안은 첨단산업 육성, 복지·생활 기반시설 확충, 교육 혁신 등 지역 현안 전반에 걸쳐 이뤄졌다.

전남도는 포럼을 행정 주도 홍보 창구가 아닌 시민 의견 수렴형 민·관 협력 플랫폼으로 운영하겠다는 구상이다. 초기 참여 기반은 행정이 마련하되, 앞으로는 시민이 중심이 되는 정책 플랫폼으로 전환한다는 취지다.

온라인에서 모인 의견은 오프라인 논의로도 이어진다. 전남도는 오는 6월20일 ‘제5차 전남 청책대동회 바란’을 열고 20조 포럼 위원과 시·도민이 참여하는 토론 자리를 마련할 예정이다.

청책대동회에서는 전남·광주 통합특별시의 미래 비전과 정부 특별재정금 20조원의 구체적 활용 방안이 논의된다. 전남도는 이 자리에서 포럼을 민간 중심으로 전환하는 방안도 함께 검토할 계획이다.

포럼에 참여한 광주시민 A씨는 “시·도민이 직접 상생 발전의 밑그림을 그릴 소통의 장이 마련돼 뜻깊다”며 “플랫폼을 통해 제안된 다양한 의견이 실제 정책으로 어떻게 실현될지 기대가 크다”고 밝혔다.

강위원 전남도 경제부지사는 “1만 시·도민의 참여는 지역의 미래를 스스로 결정하겠다는 시민 의식의 표현”이라며 “20조 포럼이 민간 주도 정책 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 행정도 조력자 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.