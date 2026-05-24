부처님오신날 찾은 사찰서 차량 계곡 추락···노부부 2명 부상

부처님오신날인 24일 경북 칠곡의 한 사찰 주차장에서 노부부가 탄 승용차가 계곡 아래로 추락하는 사고가 났다.

24일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 8시17분쯤 칠곡군 가산면 용수리 용운사 주차장에서 승용차가 2m 아래 계곡으로 떨어졌다.

이 사고로 차량에 타고 있던 80대 남성과 70대 여성 부부가 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 운전자가 후진 과정에서 페달을 잘못 조작해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.