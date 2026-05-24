비둘기 먹이 금지구역 효과 있었지만···이촌·광나루한강공원엔 여전히 수백마리 ‘우르르’

금지구역 36곳 중 이촌한강공원 322마리 최다 비지정 구역 9곳 중엔 서울역 351마리 관찰 금지구역 지정, 비둘기 밀도 낮추는 효과 있지만 먹이 지속적인 공급 지역엔 여전히 몰려

비둘기 먹이 주기 금지구역의 평균 비둘기 수가 비지정 구역보다 적은 것으로 조사됐다.

24일 국립생물자원관의 ‘야생조류 현안 대응 및 공존을 위한 연구’ 보고서를 보면, 지난해 비둘기 먹이 주기 금지구역 36곳과 비지정 구역 9곳을 조사한 결과 비지정 구역인 서울역에서 최대 351마리의 집비둘기가 관찰됐다. 조사 대상 45곳 가운데 가장 많은 수치다.

비지정 구역에서는 서울역에 이어 청량리역(151마리), 올림픽공원(143마리) 순으로 집비둘기가 많이 관찰됐다.

먹이 주기 금지구역 가운데서는 이촌한강공원에서 지난해 11월 최대 322마리가 확인됐다. 광나루한강공원과 여의도한강공원도 각각 228마리, 193마리로 뒤를 이었다.

국립생물자원관은 지난해 2월과 11월 두 차례 조사를 진행했으며, 핵심 지역 21곳은 3·4·5·7·8월 추가 조사했다.

연구진은 먹이 주기 금지구역 지정이 비둘기 밀도를 낮추는 데 일정 부분 효과가 있을 수 있다고 분석했다. 다만 역사·공원처럼 먹이가 반복적으로 공급되는 공간에서는 여전히 많은 개체가 관찰됐다고 설명했다.

연구진은 “집비둘기는 서울역, 청량리역처럼 반복적으로 먹이를 획득할 수 있는 장소에 높은 충실도를 보이며, 역사성 있는 도심 공간에서 개체군 밀도가 증가하는 경향이 보고돼 있다”며 “한강공원 역시 산책, 야외 취식, 휴식 활동이 집중되는 공간으로, 집비둘기에게 먹이 자원이 지속적으로 제공돼 안정적인 서식 조건으로 작용했을 것”이라고 설명했다.

지난해 개정된 환경부의 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’은 유해야생동물에게 먹이를 주는 행위를 지방자치단체가 조례로 제한할 수 있도록 했다. 법 개정 이후 각 지자체는 조례를 마련해 특정 구역에서 먹이 주기를 금지하고 있다. 서울시는 서울광장, 광화문광장, 남산공원 등 38곳을 금지구역으로 지정했다.